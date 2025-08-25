В Нарынском природном заповеднике проведен мониторинг дикой природы

Очередная экспедиция, организованная сотрудниками Нарынского государственного природного заповедника, совместно с эковолонтерами общественного объединения «OSI Пантера», завершилась успешно. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, в рамках экспедиции был проведен мониторинг дикой природы и проверены фотоловушки, установленные в 2024 году. В ближайшие дни будут опубликованы уникальные фотографии редких и охраняемых животных, попавших в объективы фотоловушек.

Нарынский государственный природный заповедник основан в 1983 году. Его основная цель — сохранение природных комплексов Центрального Тянь-Шаня, а также охрана и восстановление редких видов животных и растений.

На сегодняшний день площадь заповедника составляет 105 тысяч 519 гектаров. На его территории зафиксировано следующее биологическое разнообразие:

• млекопитающие — 26 видов;

• птицы — 104 вида;

• рыбы — 3 вида;

• пресмыкающиеся — 4 вида;

• земноводные — 1 вид.

Разнообразие насекомых еще полностью не изучено.

В заповеднике обитают следующие виды животных, занесенные в Красную книгу Кыргызстана:

• млекопитающие: снежный барс, манул, рысь, бурый медведь, олень, марал, горный баран, колонок;

• птицы: беркут, балобан, бородач, гриф черный, малый подорлик, филин, сапсан, ушастая сова, улар и кумай.

Кроме того, в заповеднике произрастает более 600 видов растений.

Данная экспедиция стала важным шагом в деле изучения и охраны дикой природы, а также в повышении экологического сознания общества.