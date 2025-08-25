13:12
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

В Нарынском природном заповеднике проведен мониторинг дикой природы

Очередная экспедиция, организованная сотрудниками Нарынского государственного природного заповедника, совместно с эковолонтерами общественного объединения «OSI Пантера», завершилась успешно. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, в рамках экспедиции был проведен мониторинг дикой природы и проверены фотоловушки, установленные в 2024 году. В ближайшие дни будут опубликованы уникальные фотографии редких и охраняемых животных, попавших в объективы фотоловушек.

Нарынский государственный природный заповедник основан в 1983 году. Его основная цель — сохранение природных комплексов Центрального Тянь-Шаня, а также охрана и восстановление редких видов животных и растений.

На сегодняшний день площадь заповедника составляет 105 тысяч 519 гектаров. На его территории зафиксировано следующее биологическое разнообразие:

• млекопитающие — 26 видов;
• птицы — 104 вида;
• рыбы — 3 вида;
• пресмыкающиеся — 4 вида;
• земноводные — 1 вид.

Разнообразие насекомых еще полностью не изучено.

В заповеднике обитают следующие виды животных, занесенные в Красную книгу Кыргызстана:

• млекопитающие: снежный барс, манул, рысь, бурый медведь, олень, марал, горный баран, колонок;
• птицы: беркут, балобан, бородач, гриф черный, малый подорлик, филин, сапсан, ушастая сова, улар и кумай.

Кроме того, в заповеднике произрастает более 600 видов растений.

Данная экспедиция стала важным шагом в деле изучения и охраны дикой природы, а также в повышении экологического сознания общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340830/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Нарын: новая школа в селе Таш-Добо будет сдана в эксплуатацию 1 сентября
Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные
Момент обрушения моста в Нарыне и падения грузовика попал на видео
Глава Минтранса обещает построить мост в селе Эки-Нарын за 21 день
Обрушение моста в Нарыне: милиция нашла тело водителя упавшего в реку грузовика
Поиски водителя грузовика, упавшего с моста «Куюш» в реку Нарын, продолжаются
В Нарыне продолжается строительство центрального стадиона
В Нарынской области из реки извлекли упавший КамАЗ, водитель пропал без вести
Asman Airlines запускает прямые рейсы Бишкек — Нарын
В Нарынском районе обрушился мост: грузовик упал в реку
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в&nbsp;Оше Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
13:12
В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир» В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб-...
13:04
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
13:00
В Бишкеке оштрафовали 17 человек за курение в неположенных местах
12:44
Почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана, рассказали Токаеву
12:34
Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего