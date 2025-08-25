В Нарынском природном заповеднике проведен мониторинг дикой природы

Очередная экспедиция, организованная сотрудниками Нарынского государственного природного заповедника, совместно с эковолонтерами общественного объединения «OSI Пантера», завершилась успешно. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.
По его данным, в рамках экспедиции был проведен мониторинг дикой природы и проверены фотоловушки, установленные в 2024 году. В ближайшие дни будут опубликованы уникальные фотографии редких и охраняемых животных, попавших в объективы фотоловушек.
Нарынский государственный природный заповедник основан в 1983 году. Его основная цель — сохранение природных комплексов Центрального Тянь-Шаня, а также охрана и восстановление редких видов животных и растений.
На сегодняшний день площадь заповедника составляет 105 тысяч 519 гектаров. На его территории зафиксировано следующее биологическое разнообразие:
• млекопитающие — 26 видов;
• птицы — 104 вида;
• рыбы — 3 вида;
• пресмыкающиеся — 4 вида;
• земноводные — 1 вид.
Разнообразие насекомых еще полностью не изучено.
В заповеднике обитают следующие виды животных, занесенные в Красную книгу Кыргызстана:
• млекопитающие: снежный барс, манул, рысь, бурый медведь, олень, марал, горный баран, колонок;
• птицы: беркут, балобан, бородач, гриф черный, малый подорлик, филин, сапсан, ушастая сова, улар и кумай.
Кроме того, в заповеднике произрастает более 600 видов растений.
Данная экспедиция стала важным шагом в деле изучения и охраны дикой природы, а также в повышении экологического сознания общества.