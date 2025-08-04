Для сохранения природы. В Кыргызстане предлагают введение более жестких санкций

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора инициирует введение более жестких штрафных санкций за нарушения в области охраны окружающей среды. Ведомство подготовило изменения в Кодекс о правонарушениях. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняют разработчики, это является необходимым для обеспечения более эффективного контроля за соблюдением экологических стандартов и сохранения природных ресурсов Кыргызстана.

«Повышение штрафных санкций будет служить как предупреждение для потенциальных нарушителей. Более высокие штрафы будут стимулировать предприятия и организации к соблюдению экологических норм и правил, что, в свою очередь, приведет к сокращению загрязнения окружающей среды. Также повышение штрафов усилит природоохранную политику и обеспечит действенную защиту природы озер, и в том числе озера Иссык-Куль», — говорится в справке-обосновании.

Минприроды также считает, что необходимо усилить ответственность за уклонение от прохождения государственной экологической экспертизы.

Невыполнение требований государственной экологической экспертизы позволяет юридическим лицам продолжать осуществлять свою деятельность. Этот пробел необходимо устранить, считают инициаторы.

Многообразие водных ландшафтов, рек и озер имеет огромную туристическо-сезонную привлекательность, в том числе на Иссык-Куле. Однако складывается неблагоприятная экологическая обстановка, которая уже привела к снижению рекреационной ценности озерного комплекса и при сохранении существующих негативных тенденций может привести к необратимым экологическим и экономическим потерям. Многие хозяйствующие и иные субъекты по-прежнему не соблюдают элементарные нормы наличия и обеспечения надежной и эффективной работы очистных сооружений, установок и средств контроля, обеззараживание и утилизацию отходов, не внедряют экологически безопасные технологии и производства.

Предлагается дополнить статью 211 частью 2 следующего содержания «...при отсутствии обеспечения надежной, эффективной работы очистных сооружений либо любых элементов, влекущих угрозу вреда окружающей среде и экологии, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц — 650 расчетных показателей».

Кроме того, Минприроды выступает за увеличение штрафных санкций за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах, нарушение правил эксплуатации установок по переработке отходов, за нарушение правил землепользования.

Оно также намерено усилить ответственность производственных объектов повышенной опасности.

В целях повышения ответственности руководителей горнодобывающих организаций при снижении производственного травматизма, несчастных случаев на производстве также предлагаются изменения в Кодекс о правонарушениях.

По данным ведомства, в 2022 году в горнодобывающих предприятиях при эксплуатации опасных производственных объектов произошло 24 несчастных случая на производстве, из-за чего пострадали 27 работников, из которых 16 человек с тяжелым исходом, 11 — со смертельным.