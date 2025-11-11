17:26
Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстане выявили 3 тысячи 755 фактов нарушений, которые причинили государству ущерб на 102,85 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, структура ущерба по секторам выглядит так:

  • земельные ресурсы — 337 фактов на 39,58 миллиона сомов;

  • атмосферный воздух — 798 фактов на 17,55 миллиона;

  • животный мир — 843 факта на 8,75 миллиона;

  • отходы — 587 фактов на 8,69 миллиона;

  • промышленная безопасность — 422 факта на 8,01 миллиона;

  • растительный мир — 214 фактов на 5,64 миллиона;

  • горный надзор — 234 факта на 5,95 миллиона;

  • водные ресурсы — 193 факта на 4,49 миллиона;

  • охрана недр — 127 фактов на 4,19 миллиона.

По 3 тысячам 33 материалам взыскали 72,77 миллиона сомов.

По сравнению с январем — сентябрем 2024-го количество нарушений выросло на 2 тысячи 15 случаев, ущерб — на 49,19 миллиона сомов.

Кроме того, экологический мониторинг показал значительный рост активности: если за аналогичный период прошлого года отобрали 1 тысячу 488 проб и провели 11 тысяч 240 лабораторных исследований, то в 2025-м — 3 тысячи 440 проб и 19 тысяч 431 исследование. Объем отбора проб увеличился на 131 процент, количество исследований — на 73 процента.

В рамках модернизации системы контроля строится современная лаборатория экологического мониторинга в Бишкеке. Для этого подготовили все юридические и технические документы, выделили земельный участок, что позволит повысить эффективность надзора и качество исследований, добавили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350498/
