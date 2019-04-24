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Техноблог

Компания Hyundai представила новый кроссовер Venue

Фото пресс-службы Hyundai. Кроссовер Venue

Компания Hyundai представила новый кроссовер Venue. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Hyundai Venue для североамериканского рынка получил единственный движок: бензиновую «четверку» объемом 1,6 литра.

Кроссовер оснастили системой выбора режима ездовой электроники, но их всего два: стандартный и тот, в котором будет легче и безопаснее двигаться по скользкому покрытию.

Фото пресс-службы Hyundai. Салон кроссовера Venue

Салон автомобиля получился типичным для кроссоверов такого класса. Экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов расположился между двумя дефлекторами воздуховодов на центральной консоли.

Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, распознавание голосовых команд, навигация, точка доступа в интернет, дистанционное построение маршрута.

В крупную шайбу блока управления климатом в салоне вмонтирован крохотный дисплей, на который выводится информация о температуре. Опции комфорта включают в себя электроподогрев зеркал заднего вида и передних сидений, люк с электроприводом, возможность законнектиться с мультимедиа посредством Bluetooth, быстрая зарядка девайсов через USB.

Фото пресс-службы Hyundai. Кроссовер Venue

Новый кроссовер укомплектован системами экстренного торможения, распознавания дорожной разметки (с функцией подруливания), контроля «мертвых» зон, состояния водителя, предупреждения об автомобиле при выезде задним ходом.

Продажи Hyundai Venue стартуют в четвертом квартале 2019 года.
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