За все время работы МКС 25 раз пришлось уклоняться от космического мусора

За все время эксплуатации Международная космическая станция (МКС) осуществила 25 маневров по уклонению от фрагментов космического мусора. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Дмитрий Грудин.

Ближе всего мусор оказался к МКС в 2011 году. Некий объект приблизился к МКС на минимальное расстояние за всю историю станции — около 720 метров . Российских космонавтов предупредили об опасности, по инструкции они переместились в пристыкованный к МКС корабль «Союз».

Читайте по теме Чудо со шлангом. Космонавты раскрыли секреты стрижки на МКС

Ранее специалисты Института прикладной физики Российской академии наук предлагали оснастить МКС лазерами для защиты от космического мусора. По их словам, уже создан стенд для исследования эффективности этого метода.

В данный момент, по оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, вокруг Земли около 7,2 тысячи тонн космического мусора.