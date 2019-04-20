За все время работы МКС 25 раз пришлось уклоняться от космического мусора

За все время эксплуатации Международная космическая станция (МКС) осуществила 25 маневров по уклонению от фрагментов космического мусора. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Дмитрий Грудин.
Ближе всего мусор оказался к МКС в 2011 году. Некий объект приблизился к МКС на минимальное расстояние за всю историю станции — около
В данный момент, по оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, вокруг Земли около 7,2 тысячи тонн космического мусора.
На орбите находятся около 18 тысяч объектов размером более