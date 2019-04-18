В Нью-Йорке выбрали лучшую машину 2019 года

Электромобиль назвали «машиной 2019 года» на Нью-йоркском международном автосалоне — выставке достижений крупнейших автомобилестроительных корпораций. Об этом сообщил ТАСС.

По словам организаторов шоу, авто также удостоено приза как «Самая экологически чистая машина 2019 года» и награды за лучший дизайн.

Пятиместный Jaguar I-Pace при полном заряде литийионного аккумулятора способен преодолеть 376 километров . Он оснащен двумя электромоторами мощностью 394 лошадиных силы. Скорость в 60 миль ( 96,5 километра ) способен набрать за 4,5 секунды.

Впервые за 15-летнюю историю приза «Машина года» одна модель отмечена сразу в трех номинациях.

В 2018 году лучшим автомобилем признали Volvo XC60, в 2017-м — внедорожник Jaguar F-Pace, в 2016-м — Mazda MX-5, а еще годом ранее — Mercedes-Benz C-Klass.

Нью-йоркский международный автосалон проводят с 1900 года под эгидой Ассоциации автодилеров Нью-Йорка.

Кстати, Jaguar I-Pace признали в этом году и лучшим автомобилем Европы.