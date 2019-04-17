Представлен новый седан Kia K3 с «улыбкой тигра»

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера нового поколения седанов К3 и K3 Plug-in Hybrid. Об этом сообщило издание «За рулем».

У автомобиля стремительный и агрессивный силуэт, его дополняет «улыбка тигра» и полностью светодиодные узкие фары.

Автомобиль предназначен исключительно для рынка Китая и создавался с учетом предпочтений китайских потребителей. Поэтому моторная гамма нового седана рассчитана исключительно на Поднебесную — это два бензиновых двигателя: 1,5-литровый и 1,4-литровый с турбонаддувом.

Впервые для среднеразмерного седана предложена версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, а мультимедийный комплекс, установленный в автомобиле, подскажет расположение ближайшей зарядной станции.

Продажи нового Kia K3 стартуют в Китае во втором квартале 2019 года.