В честь «Мстителей». Oppo выпустила ограниченную серию смартфонов F11 Pro

У недавно представленного смартфона Oppo F11 Pro появится лимитированная версия, приуроченная к премьере фильма «Мстители: финал». На YouTube-канале малайзийского подразделения компании опубликовали проморолик, сообщил портал RG Digital.

Полное название новинки — Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition. Несколько многословно, но снимает все вопросы.

Корпус аппарата выкрашен в характерные для команды супергероев переливающиеся сине-красные цвета с литерой «A».

Помимо яркого и узнаваемого дизайна, покупатели уникальной серии получат эксклюзивный цифровой контент на тему грядущего блокбастера.

Аппаратная часть устройства останется без изменений и будет эквивалентна обычным серийным аналогам.

Почувствовать себя Железным человеком или Тором, разговаривая по телефону, можно будет начиная с 24 апреля.