Кругосветное путешествие на электромобиле за $300 и три года

Самое долгое кругосветное путешествие на электромобиле длилось три года, а на «топливо» потрачено всего $300. Об этом сообщило издание «За рулем».
Голландец Вибе Ваккер официально завершил самое длинное в мире путешествие на электромобиле. За это время молодой авантюрист проехал 94 тысячи
Путешествие началось 15 марта 2016 года, а в качестве транспортного средства выбрана электрическая версия Volkswagen Golf с запасом хода до
Пробег голландец совершил в поддержку электромобилей. Но три года в пути и перемещение рывками по