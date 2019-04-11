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Кругосветное путешествие на электромобиле за $300 и три года

Фото YouTube. Вибе Ваккер во время путешествия

Самое долгое кругосветное путешествие на электромобиле длилось три года, а на «топливо» потрачено всего $300. Об этом сообщило издание «За рулем».

Голландец Вибе Ваккер официально завершил самое длинное в мире путешествие на электромобиле. За это время молодой авантюрист проехал 94 тысячи 950 километров из Амстердама до Сиднея.

Путешествие началось 15 марта 2016 года, а в качестве транспортного средства выбрана электрическая версия Volkswagen Golf с запасом хода до 230 километров на одной зарядке. Путь Вибе Ваккера пролегал через 33 страны, где он находил тех, кто бы приютил его на ночлег и поставил машину на зарядку.

Вибе Ваккер подсчитал, что Golf с двигателем внутреннего сгорания сжег бы за это путешествие около 8 150 литров бензина, что стоило бы более $5 тысяч.

Пробег голландец совершил в поддержку электромобилей. Но три года в пути и перемещение рывками по 200 километров несколько остужают пыл.
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