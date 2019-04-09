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Техноблог

Почти на $1 миллион обманули Apple китайские студенты

Фото AppleInsider.ru. Ремонт iPhone в сервисном центре

Двоим китайским студентам университета Орегона предъявили обвинение в мошенничестве. По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на $900 тысяч, сообщил портал RG Digital

Студенты закупали в Китае контрафактные смартфоны. После обращались в сервисные центры Apple с жалобами на неисправность — якобы устройства не включались.

Гаджеты были «на гарантии», потому сотрудники техподдержки принимали iPhone без проверки на оригинальность. Это оказалось возможным благодаря упрощенным правилам приема неисправных смартфонов в фирменные сервисные центры США.

Восстановить аппараты было невозможно, потому китайцы получали взамен новые оригинальные iPhone. Контрафактный смартфон стоил $30, цена полученного в обмен — $600.

В общем студентам удалось обменять почти 1 500 гаджетов. Они продали их через соцсети и знакомых.

Молодым людям грозит наказание — как минимум солидный штраф.
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