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Техноблог

Кыргызстан стал одной из 6 стран, участвующих в проекте спутникового интернета

Кыргызстан стал одной из шести стран мира, участвующих в проекте спутникового интернета. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана.

Глобальный коммуникационный оператор One Web запустил низкоорбитальные спутники в космос для создания условий подключения к интернету труднодоступных школ в Эквадоре, Руанде, Непале, Гондурасе, Кыргызстане и на Аляске (США).

По словам заместителя председателя ГКИТиС Эшмамбета Аматова, доступный и качественный интернет — это доступ к образованию, здравоохранению, бизнес-возможностям и, как следствие, к экономическому росту, появлению новых экономических кластеров, созданию новых рабочих мест через присоединение к всемирной рыночной площадке.

Ожидается, что при содействии Министерства образования и науки Кыргызстана и ЮНИСЕФ, в 2020 году один из спутников One Web подключит школу «Кызыл Октябрь» в селе Котур-Суу в Нарынской области к бесплатному спутниковому интернету.
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