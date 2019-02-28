Компания Samsung опубликовала видео, посвященное смартфону Galaxy S10 5G

На презентации новых флагманов Samsung уделила мало внимания версии S10 с поддержкой 5G. После компания опубликовала видео, полностью посвященное смартфону, сообщил портал @hi-tech.

Из ролика понятно, что Galaxy S10 5G внешне практически не отличается от других моделей линейки. У него огромный дисплей на 6,7 дюйма с отверстием под фронтальную камеру, а сзади стоит модуль из четырех камер.

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Первые три камеры Galaxy S10 5G такие же, как в S10 и S10 Plus. Четвертый модуль — 3D-камера, которая позволяет записывать видео с программным размытием заднего фона.

Компания Samsung также продемонстрировала возможности 5G-интернета. Смартфон Galaxy S10 5G транслировал бейсбольный матч с панорамной камерой.

Как сообщил Engadget, Galaxy S10 5G сначала появится в Южной Корее до конца апреля. Потом смартфон выйдет в США — первое время будет эксклюзивом оператора Verizon, а затем появится у всех остальных крупных игроков.