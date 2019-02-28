Компания Samsung опубликовала видео, посвященное смартфону Galaxy S10 5G

На презентации новых флагманов Samsung уделила мало внимания версии S10 с поддержкой 5G. После компания опубликовала видео, полностью посвященное смартфону, сообщил портал @hi-tech.
Из ролика понятно, что Galaxy S10 5G внешне практически не отличается от других моделей линейки. У него огромный дисплей на
Компания Samsung также продемонстрировала возможности 5G-интернета. Смартфон Galaxy S10 5G транслировал бейсбольный матч с панорамной камерой.
Как сообщил Engadget, Galaxy S10 5G сначала появится в Южной Корее до конца апреля. Потом смартфон выйдет в США — первое время будет эксклюзивом оператора Verizon, а затем появится у всех остальных крупных игроков.