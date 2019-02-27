В WhatsApp появится новая запретная функция

Настройка групповых приглашений появится в одной из новых версий мессенджера WhatsApp. Она запретит добавление в группы без вашего согласия, сообщил портал @hi-tech.

Все, кто пользуется WhatsApp, вероятно, неоднократно раздражался, когда незнакомые люди добавляли их в тематические группы без разрешения. Чтобы добавить пользователя в группу, достаточно узнать его телефонный номер и заваливать ненужными сообщениями. WhatsApp планирует положить этому конец.

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В ближайшее время функция появится в версиях мессенджеров для устройств Android, затем, вероятно, и на iOS.

Новая опция доступна в настройках конфиденциальности. Если открыть этот новый раздел, можно выбрать, кто именно имеет право добавлять вас в группы: кто угодно, только контакты или никто. В последнем случае на добавление в группу (неважно, от знакомого пользователя или нет) каждый раз будет приходить запрос.

Пока неизвестно, когда эта функция заработает в полной мере: сейчас WhatsApp трудится над ее улучшением и предотвращением любых возможных ошибок.