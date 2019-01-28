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Техноблог

Марк Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Фото The New York Times. Сообщения на единой платформе защитят сквозным шифрованием

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет газета The New York Times.

Все три приложения получат единую систему обмена сообщениями, но работать будут как отдельные сервисы.

Делается это, по словам главы Facebook, ради безопасности пользователей и конфиденциальности их личных данных. Сообщения на единой платформе защитят сквозным шифрованием. Кроме того, объединение служб обмена сообщениями позволит бороться с распространением фейковой информации.

Работы по созданию единой платформы завершат ближе к 2020 году.

Марк Цукерберг вместе с сокурсниками запустил Facebook в 2004-м. В настоящее время общее число пользователей соцсетей составляет более 2 миллиардов. Компания Марка Цукерберга купила Instagram в 2012 году, аудитория сервиса в 2018-м превысила миллиард пользователей. Мессенджер WhatsApp приобрели в 2014 году, с его помощью также общаются более миллиарда человек.
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