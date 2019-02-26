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Техноблог

«Пежо» удивила новой моделью хэтчбека

Компания «Пежо» представила новое поколение 208-й модели спустя всего месяц со дня показа Renault Clio пятого поколения. Увидеть конкурентов можно будет на Женевском автосалоне, сообщило издание «За рулем».

Новый Peugeot 208 спроектирован с нуля. Примечательна не только его внешность, но и начинка.

Внешне модель выглядит более стильно, чем некоторые конкуренты. В топовых комплектациях модель 208 оснащена светодиодными фарами, 17-дюймовыми колесами и черной крышей, контрастирующей с основным цветом кузова.

Салон Peugeot 208 получил фантастический i-Cockpit, на фоне которого часть конкурентов выглядят древними. Высокая цифровая приборная панель дополнена сенсорным экраном, его диагональ может составлять 5, 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации. Большинство элементов управления интегрированы в информационно-развлекательную систему, поэтому количество кнопок и переключателей заметно убавилось.

Под капот нового 208-го устанавливается либо 3-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, либо 4-цилиндровый турбодизель объемом 1,5 литра. Бензиновый агрегат будет иметь мощность 75, 100 и 130 лошадиных сил. Дизель имеет мощность 100 лошадиных сил.

Peugeot 208 получил и полностью электрическую версию e-208 мощностью 136 лошадиных сил, что позволяет ей разгоняться до 100 километров в час за 8,1 секунды. Электрический 208-й получил вместительный багажник объемом 220 литров. Запас хода Peugeut e-208 на одной зарядке может достигать 450 километров.

В Peugeot заявляют, что даже через восемь лет или 160 тысяч километров пробега аккумуляторная батарея будет по-прежнему иметь 70 процентов своей емкости.

В продажу новый Peugeot 208 поступит этой весной.
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