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Техноблог

Дизайн нового флагмана Sony Xperia XZ4 полностью рассекретили

Изображения и информацию о новом флагмане Sony Xperia XZ4 рассекретил портал MySmartPrice вместе с известным инсайдером @OnLeaks.

Внешне Xperia XZ4 мало похож на предшественников — у него не такой обтекаемый корпус и рамки вокруг дисплея намного меньше.

Дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма. Сканер отпечатков пальцев переместится с задней панели на боковую грань, как в старых смартфонах Sony.

Основная камера у Xperia XZ4 тройная. Пока нет данных о возможностях каждого модуля. Есть вероятность, что второй будет использоваться для оптического зума, а третий, например, для широкоугольных снимков или как вспомогательный для размытия фона.

У смартфона не будет разъема 3,5 мм. О характеристиках Xperia XZ4 подробностей пока нет, но стоит ожидать топового процессора от Qualcomm и до 6 Гбайт оперативной памяти.

Новый флагман Sony представит на выставке MWC — 2019, которая пройдет в конце февраля. От Xperia XZ4 можно ждать цену на уровне предыдущей модели — около 70 тысяч сомов.
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