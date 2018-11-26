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Техноблог

У Samsung Galaxy Note9 проявились серьезные проблемы с камерой

Владельцы флагмана Samsung Galaxy Note9 активно сообщают на форумах, что основная камера устройства будто «замерзает» или «замирает» прямо во время съемки фото или видео. Об этом пишет портал @hi-tech.

Такое поведение наблюдается и в сторонних фотоприложениях, сопровождаясь ошибкой «сбой камеры» (camera failed). На форуме сообщества Samsung скопилось 58 страниц жалоб от владельцев Galaxy Note9.

Одним из решений, которое предлагают пользователи, является очистка кэша системного раздела. Однако это помогает на время — через пару дней проблема возвращается. Официальные обновления прошивки от Samsung не помогают «вылечить» камеру. Пользователи, потратившие на устройство почти $1000, крайне недовольным таким положением вещей.

Кстати, один из модераторов форумов Samsung написал, что скоро появится обновление, которое устранит данную ошибку камеры. Однако, когда именно оно увидит свет, неизвестно.
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