Фотографии дорогой «раскладушки» Samsung W2019 слили в интернет

Ежегодно в ​​Китае Samsung выпускает необычный смартфон-раскладушку с двумя экранами, топовой «начинкой» и очень высокой ценой. Вслед за W2016, W2017 и W2018 готовится к выходу W2019, сообщил портал @hi-tech.

По его данным, гаджет представят в ближайшие недели.

В интернете тем временем появилось много фотографий W2019. Смартфон получит мощный чипсет Snapdragon 845 с двумя 4,2-дюймовыми сенсорными экранами и батареей емкостью 3 000 миллиампер-часов, а также камерой, анологичной Galaxy Note9 и S9 Plus.

«Раскладушка» получила порт USB-C, но лишилась 3,5-миллиметрового разъема для наушников — впервые для флагманских устройств Samsung.

Ожидается, что цена W2019 составит от $2,5 до $3 тысяч и, как и его предшественники, он будет продаваться только в Китае.