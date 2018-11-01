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Техноблог

В Кыргызстане запустили сайт государственной электронной системы «Тундук»

Фото аппарата правительства КР. Кубатбек Боронов провел рабочее совещание

Разработан сайт «Тундук», где участники системы могут получить ответы на все интересующие вопросы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по выполнению плана разработки первоочередных баз данных государственных органов в рамках внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, специалисты государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» оказывают консультационную и техническую поддержку всех государственных органов, подключаемых к системе.

«Вопрос внедрения электронного взаимодействия «Тундук» на контроле президента Сооронбая Жээнбекова. Мы стремимся упростить предоставление государственных услуг, повысить их эффективность и создать единую точку доступа ко всем информационным ресурсам госорганов», — сказал первый вице-премьер-министр.

Ряду министерств и ведомств необходимо в двухнедельный срок внедрить базы данных, указанные в плане, и направить информацию в ГП «Центр электронного взаимодействия». Им поручено внести предложения и дополнения по неучтенным и непредставленным справкам, произвести подключение к государственному платежному шлюзу для повышения прозрачности и исключения затребования квитанции об оплате за платные услуги и справки на платной основе.

Система «Тундук» подразумевает, что министерства, государственные предприятия, органы муниципальной власти и другие организации смогут обмениваться информацией напрямую, без запроса справок у граждан.
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