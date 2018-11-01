В Кыргызстане запустили сайт государственной электронной системы «Тундук»

Разработан сайт «Тундук», где участники системы могут получить ответы на все интересующие вопросы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по выполнению плана разработки первоочередных баз данных государственных органов в рамках внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, специалисты государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» оказывают консультационную и техническую поддержку всех государственных органов, подключаемых к системе.

«Вопрос внедрения электронного взаимодействия «Тундук» на контроле президента Сооронбая Жээнбекова. Мы стремимся упростить предоставление государственных услуг, повысить их эффективность и создать единую точку доступа ко всем информационным ресурсам госорганов», — сказал первый вице-премьер-министр.

Ряду министерств и ведомств необходимо в двухнедельный срок внедрить базы данных, указанные в плане, и направить информацию в ГП «Центр электронного взаимодействия». Им поручено внести предложения и дополнения по неучтенным и непредставленным справкам, произвести подключение к государственному платежному шлюзу для повышения прозрачности и исключения затребования квитанции об оплате за платные услуги и справки на платной основе.

Система «Тундук» подразумевает, что министерства, государственные предприятия, органы муниципальной власти и другие организации смогут обмениваться информацией напрямую, без запроса справок у граждан.