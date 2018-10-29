Картину, написанную искусственным интеллектом, продали за $432 тысячи

На аукционе Christie’s продали необычный лот — картину, написанную при участии искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт аукционного дома.

Картину оценили в сумму более $432 тысяч. Изначально же компьютерное произведение искусства оценивалось всего лишь в $7-10 тысяч.

«Автором» картины стал алгоритм под названием Generative adversarial network (GAN, генеративно-состязательная сеть), который прошел обучение на 15 тысячах различных портретов, написанных с XIV по XX век.

Система GAN состоит из двух частей. Одна на основе анализа картин выдавала собственные изображения, а вторая — оценивала разницу между настоящими полотнами и картинами, нарисованными компьютером. Как только разница стала минимальной, авторы проекта решили, что картина готова.