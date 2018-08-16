Как внук Алмазбека Атамбаева заработал $500 и прославил Кыргызстан

Внук экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева победил в турнире по шахматам в Объединенных Арабских Эмиратах. Селим Атамбаев выиграл золотую медаль международного турнира по шахматам в ОАЭ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На турнире разыгрывались комплекты наград по семи категориям. Селим Атамбаев выступал в состязаниях среди юниоров в возрастной категории до десяти лет.
В девяти играх Селим Атамбаев одержал пять побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил своим соперникам. Итоговый результат — 6 очков — позволил ему опередить спортсменов из Индии и занять первое место.
Селим Атамбаев выиграл золотую медаль и получил $500 из призового фонда турнира.