Как внук Алмазбека Атамбаева заработал $500 и прославил Кыргызстан

Внук экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева победил в турнире по шахматам в Объединенных Арабских Эмиратах. Селим Атамбаев выиграл золотую медаль международного турнира по шахматам в ОАЭ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Фото из Интернета. Внук экс-президента Кыргызстана Селим Атамбаев

Двадцать пятый по счету турнир Abu Dhabi International Chess Festival — 2018 прошел с 6 по 16 августа в Абу-Даби.

На турнире разыгрывались комплекты наград по семи категориям. Селим Атамбаев выступал в состязаниях среди юниоров в возрастной категории до десяти лет.

В девяти играх Селим Атамбаев одержал пять побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил своим соперникам. Итоговый результат — 6 очков — позволил ему опередить спортсменов из Индии и занять первое место.

Селим Атамбаев выиграл золотую медаль и получил $500 из призового фонда турнира.