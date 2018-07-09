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Спорт

Спортивный календарь с 9 по 15 июля

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Здесь можно узнать расписание оставшихся матчей, а тут — проверить свои познания в истории мировых первенств.

5-12 июля. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу. Иссык-Кульская область

Это заключительный, третий тур национального первенства. Предыдущий тур выиграл клуб «Жаны-Муун».

7-15 июля. Чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Коломбо (Шри-Ланка)

Кыргызстан представляют сильнейшие шахматисты, попавшие в сборную по итогам чемпионата страны.

9-15 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Алматы (Казахстан)

Участвуют более 30 спортсменок из десяти стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

9-17 июля. Чемпионат мира по ушу. Бразилиа (Бразилия)

Турнир проводится в возрастной категории «юниоры». Кыргызстан представляют четыре спортсмена.

10-20 июля. Международный шахматный фестиваль KarakolOpen 2018. Иссык-Кульская область

В программе три турнира — среди игроков до 8, 10 и 12 лет. Они сыграют девять туров по швейцарской системе.

11 июля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 11-й тур

«Алай» (Ош) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата).

Это перенесенный поединок 11-го тура, остальные игры которого прошли раньше. В случае победы «Нефтчи» возглавит турнирную таблицу.

14 июля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 15-й тур

«Академия» (Ош) — «Нефтчи»,
«Алай» — «Алга» (Бишкек).

Второй матч привлекает особое внимание, ибо предыдущая встреча «Алая» и «Алги» закончилась скандалом.

15 июля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 15-й тур

«Кара-Балта» — «Дордой» (Бишкек),
«Илбирс» (Бишкек) — «Абдыш-Ата» (Кант).

«Дордой» и «Абдыш-Ата» борются за «золото», и терять очки им в этом туре нежелательно.
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