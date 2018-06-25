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Спорт

Кыргызстанец выиграл международный турнир по борьбе

Фото ГАМФКиС. Команда борцов из Кыргызстана в Венгрии

Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков выиграл международный турнир Гран-при Венгрии по греко-римской борьбе. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

Состязания прошли 23-24 июня в городе Дьере. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. Жолчубеков выступал в весе 60 килограммов. Он провел три схватки: в 1/4 и 1/2 финала уверенно поборол венгров, а в финале — китайца.

Кроме того, Урматбек Аматов (63 кг) и Атабек Азисбеков (82 кг) завоевали «бронзу».

Напомним, ранее Айсулуу Тыныбекова стала бронзовым призером турнира в Китае.
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