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Спорт

Цель — Буэнос-Айрес. В Кыргызстане определили сильнейших пятиборцев

Фото В.Мальцева. Открытие турнира по фехтованию на первенстве КР по пятиборью

В Кыргызстане определили сильнейших пятиборцев. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, в Бишкеке завершилось открытое первенство страны среди юношей и девушек. Участвовали 40 атлетов из Кыргызстана и Казахстана. «По итогам турнира сформировали команду, которая выехала в Таиланд на чемпионат Азии и Океании. В ней пять спортсменов. Они поборются не только за звания сильнейших на континенте, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на юношеские Олимпийские игры-2018. Те пройдут осенью в Буэнос-Айресе (Аргентина). Мы сохраняем неплохие шансы пробиться туда», — отметил Виктор Мальцев.

В личном зачете среди юношей тройку призеров составили Азамат уулу Бекзат, Атай Эркинбеков и Никита Сингх. Среди девушек чемпионкой стала Екатерина Тарева (все из КР).

В командном зачете первое место заняло трио Азамат уулу Бекзат, Никита Сингх, Атай Эркинбеков. Вторыми стали Азиз Бокушев, Руслан Клюкин и Илья Белоусов (все из КР). На третьей ступени пьедестала казахстанцы.
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