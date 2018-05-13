Кыргызстанцы завоевали девять медалей во второй день чемпионата Азии по самбо, продолжающегося в городе Улан-Баторе (Монголия). Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Как отмечается, 12 мая на турнире среди юношей серебряными призерами стали Феликс Уланбеков (56 кг) и Шамиль Жамшитов (87 кг), а Абай Карабаев (70 кг) выиграл «бронзу».

Фото ФИАС. Эпизод чемпионата Азии по самбо

Среди юниоров второе место заняли Жусуп уулу Кайрат (52 кг), Таалайбек уулу Нурзат (68 кг) и Канатбек уулу Анарбек (90 кг).

Среди мужчин Доолот Садыркулов (57 кг) стал вторым, а Бексултан Султанов (74 кг) и Азамат Казакбаев (100 кг) — третьими.

Напомним, на старте ЧА наши самбисты взяли семь наград. Сегодня заключительный день континентального первенства.