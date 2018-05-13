20:27
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Спорт

Кыргызстанцы завоевали девять медалей во второй день чемпионата Азии по самбо

Кыргызстанцы завоевали девять медалей во второй день чемпионата Азии по самбо, продолжающегося в городе Улан-Баторе (Монголия). Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Как отмечается, 12 мая на турнире среди юношей серебряными призерами стали Феликс Уланбеков (56 кг) и Шамиль Жамшитов (87 кг), а Абай Карабаев (70 кг) выиграл «бронзу».

ФИАС
Фото ФИАС. Эпизод чемпионата Азии по самбо

Среди юниоров второе место заняли Жусуп уулу Кайрат (52 кг), Таалайбек уулу Нурзат (68 кг) и Канатбек уулу Анарбек (90 кг).

Среди мужчин Доолот Садыркулов (57 кг) стал вторым, а Бексултан Султанов (74 кг) и Азамат Казакбаев (100 кг) — третьими.

Напомним, на старте ЧА наши самбисты взяли семь наград. Сегодня заключительный день континентального первенства.
Ссылка:
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли семь медалей в первый день чемпионата Азии по самбо
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по самбо
Самбистов Таджикистана отстранили от международных турниров из-за долга в $900
У кыргызстанцев две медали на Кубке мира по самбо
В Бишкеке определились победители международного турнира по самбо
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира
Сборная Кыргызстана по самбо стала второй в командном зачете чемпионата мира
У кыргызстанцев еще две медали на чемпионате мира по самбо
Кыргызстанец стал чемпионом мира по самбо
Популярные новости
Это триумф. У&nbsp;Кыргызстана 58&nbsp;медалей на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;кикбоксингу Это триумф. У Кыргызстана 58 медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу
Кыргызстанцы выиграли семь медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии по&nbsp;самбо Кыргызстанцы выиграли семь медалей в первый день чемпионата Азии по самбо
Борец из&nbsp;Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии Борец из Кыргызстана стал серебряным призером чемпионата Азии
Традиции охоты. На&nbsp;Иссык-Куле сразились мастера салбууруна Традиции охоты. На Иссык-Куле сразились мастера салбууруна
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии