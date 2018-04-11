14:57
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Спорт

На VII Международном иссык-кульском марафоне побегут 2,5 тысячи участников

На VII Международном марафоне Run the Silk Road ожидается 2,5 тысячи участников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОО «Дирекция международного марафона» Мелис Надыров.

Марафон пройдет 12 мая в Иссык-Кульской области. Он будет посвящен памяти бронзового призера Олимпийских игр Сатымкула Джуманазарова. Борьба за победу развернется на четырех дистанциях: 3, 10, 21 и 42 километра. Призовой фонд составит 520 тысяч сомов.

Регистрация участников идет полным ходом. На сегодня записались представители около 12 стран.

Старт - от ипподрома Чолпон-Аты. Бежим в сторону Каракола.

Мелис Надыров

Глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов отметил, что из бюджета Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР на проведение марафона выделят около 500 тысяч сомов. «Думаю, мероприятие пройдет на высоком уровне»,  добавил он.

Как проходил марафон Run the Silk Road в 2017-м, можно узнать здесь.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
«Весенний» поселок Пристань-Пржевальск. 11 апреля
Скоро лето! От пансионатов требуют максимального комфорта для отдыхающих
На Иссык-Куле еще одна семья принуждала детей к затворничеству
На Иссык-Куле может появиться мусороперерабатывающий завод
На Иссык-Куле закрыли сезон горнолыжного спорта
С побережья Иссык-Куля и Чатыр-Куля за день вывезли 5 тонн мусора
Мгновения жизни. Ошский снег и иссык-кульские закаты
Кыргызстан впервые проведет Кубок Азии по триатлону
В Чолпон-Ате возле культурного центра «Рух-Ордо» мусорные свалки
Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу
Популярные новости
Конор МакГрегор напал на&nbsp;автобус с&nbsp;Хабибом Нурмагомедовым Конор МакГрегор напал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым
Сборная Кыргызстана по&nbsp;баскетболу впервые пробилась на&nbsp;Олимпийские игры Сборная Кыргызстана по баскетболу впервые пробилась на Олимпийские игры
Шахматистка из&nbsp;Кыргызстана выиграла вторую медаль на&nbsp;чемпионате Азии Шахматистка из Кыргызстана выиграла вторую медаль на чемпионате Азии
Боксера из&nbsp;Кыргызстана признали лучшим в&nbsp;России Боксера из Кыргызстана признали лучшим в России
Бизнес
Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в&nbsp;Beeline Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в Beeline
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у&nbsp;турецких врачей Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей
MegaCom расширил сеть 4G&nbsp;в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше
Оплачивайте покупки в&nbsp;магазинах &laquo;Народный&raquo; и&nbsp;Globus в&nbsp;приложении &laquo;О!Деньги&raquo; Оплачивайте покупки в магазинах «Народный» и Globus в приложении «О!Деньги»