На VII Международном иссык-кульском марафоне побегут 2,5 тысячи участников

На VII Международном марафоне Run the Silk Road ожидается 2,5 тысячи участников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОО «Дирекция международного марафона» Мелис Надыров.

Марафон пройдет 12 мая в Иссык-Кульской области. Он будет посвящен памяти бронзового призера Олимпийских игр Сатымкула Джуманазарова. Борьба за победу развернется на четырех дистанциях: 3, 10, 21 и 42 километра . Призовой фонд составит 520 тысяч сомов.

Регистрация участников идет полным ходом. На сегодня записались представители около 12 стран.

Старт - от ипподрома Чолпон-Аты. Бежим в сторону Каракола. Мелис Надыров

Глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов отметил, что из бюджета Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР на проведение марафона выделят около 500 тысяч сомов. «Думаю, мероприятие пройдет на высоком уровне», — добавил он.

Как проходил марафон Run the Silk Road в 2017-м, можно узнать здесь.