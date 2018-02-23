Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018

«Правил этого вида спорта не знаю, но... вы видели, какой красавчик играет в команде?» — как часто нам, простым парням, приходится слышать такое от представительниц прекрасного пола! На летних Олимпийских играх концентрация красавчиков зашкаливает, в программе много видов, где можно блеснуть мускулатурой. Но и на зимней Олимпиаде есть мачо, чью привлекательность не скрыть одеждой. Представляем 25 атлетов, которые вряд ли оставят девушек равнодушными.
1Хуан Дель Кампо, 23 года, Испания. Горнолыжный спорт
2Алекс Пуллин, 30 лет, Австралия. Сноубординг
3Филип Зубчич, 25 лет, Хорватия. Горнолыжный спорт
4Андрей Кудрна, 26 лет, Словакия. Хоккей
5Эрик Гуай, 36 лет, Канада. Горнолыжный спорт
6Алессандро Питтин, 28 лет, Италия. Лыжное двоеборье
7Сондре Турволь Фоссли, 24 года, Норвегия. Лыжные гонки
8Томас Вик, 26 лет, Германия. Лыжные гонки
9Джоэль Фирон, 29 лет, Великобритания. Бобслей
10Столе Сандбек, 24 года, Норвегия. Сноубординг
11Юнги Квак, 28 лет, Корея. Шорт-трек
12Тристан Уокер, 26 лет, Канада. Санный спорт
13Лука Де Алипрандини, 27 лет, Италия. Горнолыжный спорт
14Эйрик Салстен, 23 года, Норвегия. Хоккей
15Максенс Музатон, 27 лет, Франция. Горнолыжный спорт
16Йонас Энлунд, 30 лет, Финляндия. Хоккей
17 Йоханнес Хесфлот Клебо, 21 год, Норвегия. Лыжные гонки
18Ивей Жанг, 25 лет, Китай. Сноубординг
19Маттео Гуаризе, 29 лет, Италия. Фигурное катание
20Мэтт Гилрой, 33 года, США. Хоккей
21Петер Черешняк, 25 лет, Словакия. Хоккей
22Марко Стевович, 22 года, Сербия. Горнолыжный спорт
23Марк Аркобелло, 29 лет, США. Хоккей
24Морган Сипре, 26 лет, Франция. Фигурное катание
25Джой Мантиа, 32 года, США. Конькобежный спорт
Топ-25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду, здесь.