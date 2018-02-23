Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018

«Правил этого вида спорта не знаю, но... вы видели, какой красавчик играет в команде?» — как часто нам, простым парням, приходится слышать такое от представительниц прекрасного пола! На летних Олимпийских играх концентрация красавчиков зашкаливает, в программе много видов, где можно блеснуть мускулатурой. Но и на зимней Олимпиаде есть мачо, чью привлекательность не скрыть одеждой. Представляем 25 атлетов, которые вряд ли оставят девушек равнодушными.

1 Хуан Дель Кампо, 23 года, Испания. Горнолыжный спорт

Фото @juan_delcampo

2 Алекс Пуллин, 30 лет, Австралия. Сноубординг

Фото @alexchumpypullin

3 Филип Зубчич, 25 лет, Хорватия. Горнолыжный спорт

Фото gettyimages

4 Андрей Кудрна, 26 лет, Словакия. Хоккей

Фото hcpcefans.cz

5 Эрик Гуай, 36 лет, Канада. Горнолыжный спорт

Фото 2.bp.blogspot.com

6 Алессандро Питтин, 28 лет, Италия. Лыжное двоеборье

Фото @alepittin

7 Сондре Турволь Фоссли, 24 года, Норвегия. Лыжные гонки

Фото ahlie.com.

8 Томас Вик, 26 лет, Германия. Лыжные гонки

Фото @thomas_wick

9 Джоэль Фирон, 29 лет, Великобритания. Бобслей

Фото @joelfearon6

10 Столе Сандбек, 24 года, Норвегия. Сноубординг

Фото @stalesandbech

11 Юнги Квак, 28 лет, Корея. Шорт-трек

Фото @yoongykwak

12 Тристан Уокер, 26 лет, Канада. Санный спорт

Фото @tristanluge

13 Лука Де Алипрандини, 27 лет, Италия. Горнолыжный спорт

Фото @lucadealiprandini

14 Эйрик Салстен, 23 года, Норвегия. Хоккей

Фото @eiriksals

15 Максенс Музатон, 27 лет, Франция. Горнолыжный спорт

Фото @maxmuzat

16 Йонас Энлунд, 30 лет, Финляндия. Хоккей

Фото ska.ru

17 Йоханнес Хесфлот Клебо, 21 год, Норвегия. Лыжные гонки

Фото @johanneshk

18 Ивей Жанг, 25 лет, Китай. Сноубординг

Фото gettyimages

19 Маттео Гуаризе, 29 лет, Италия. Фигурное катание

Фото @matteoguarise

20 Мэтт Гилрой, 33 года, США. Хоккей

Фото bu.edu

21 Петер Черешняк, 25 лет, Словакия. Хоккей

Фото @peterceresnak

22 Марко Стевович, 22 года, Сербия. Горнолыжный спорт

Фото @crmpurasti

23 Марк Аркобелло, 29 лет, США. Хоккей

Фото scb.ch

24 Морган Сипре, 26 лет, Франция. Фигурное катание

Фото 3.bp.blogspot.com

25 Джой Мантиа, 32 года, США. Конькобежный спорт

Фото @joeymantia

Топ-25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду, здесь.