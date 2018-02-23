17:27
0
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Спорт

Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018

«Правил этого вида спорта не знаю, но... вы видели, какой красавчик играет в команде?» — как часто нам, простым парням, приходится слышать такое от представительниц прекрасного пола! На летних Олимпийских играх концентрация красавчиков зашкаливает, в программе много видов, где можно блеснуть мускулатурой. Но и на зимней Олимпиаде есть мачо, чью привлекательность не скрыть одеждой. Представляем 25 атлетов, которые вряд ли оставят девушек равнодушными.

1Хуан Дель Кампо, 23 года, Испания. Горнолыжный спорт

Фото @juan_delcampo

2Алекс Пуллин, 30 лет, Австралия. Сноубординг

Фото @alexchumpypullin

3Филип Зубчич, 25 лет, Хорватия. Горнолыжный спорт

Фото gettyimages

4Андрей Кудрна, 26 лет, Словакия. Хоккей

Фото hcpcefans.cz

5Эрик Гуай, 36 лет, Канада. Горнолыжный спорт

Фото 2.bp.blogspot.com

6Алессандро Питтин, 28 лет, Италия. Лыжное двоеборье

Фото @alepittin

7Сондре Турволь Фоссли, 24 года, Норвегия. Лыжные гонки

Фото ahlie.com.

8Томас Вик, 26 лет, Германия. Лыжные гонки

Фото @thomas_wick

9Джоэль Фирон, 29 лет, Великобритания. Бобслей

Фото @joelfearon6

 

10Столе Сандбек, 24 года, Норвегия. Сноубординг

Фото @stalesandbech

11Юнги Квак, 28 лет, Корея. Шорт-трек

Фото @yoongykwak

12Тристан Уокер, 26 лет, Канада. Санный спорт

Фото @tristanluge

13Лука Де Алипрандини, 27 лет, Италия. Горнолыжный спорт

Фото @lucadealiprandini

14Эйрик Салстен, 23 года, Норвегия. Хоккей

Фото @eiriksals

15Максенс Музатон, 27 лет, Франция. Горнолыжный спорт

Фото @maxmuzat

16Йонас Энлунд, 30 лет, Финляндия. Хоккей

Фото ska.ru

17 Йоханнес Хесфлот Клебо, 21 год, Норвегия. Лыжные гонки

Фото @johanneshk

18Ивей Жанг, 25 лет, Китай. Сноубординг

Фото gettyimages

19Маттео Гуаризе, 29 лет, Италия. Фигурное катание

Фото @matteoguarise

20Мэтт Гилрой, 33 года, США. Хоккей

Фото bu.edu

21Петер Черешняк, 25 лет, Словакия. Хоккей

Фото @peterceresnak

22Марко Стевович, 22 года, Сербия. Горнолыжный спорт

Фото @crmpurasti

23Марк Аркобелло, 29 лет, США. Хоккей

Фото scb.ch

24Морган Сипре, 26 лет, Франция. Фигурное катание

Фото 3.bp.blogspot.com

25Джой Мантиа, 32 года, США. Конькобежный спорт

Фото @joeymantia

Топ-25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду, здесь.
Ссылка:
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад
ОИ. Кыргызстанец Евгений Тимофеев опередил 66 спортсменов на турнире по слалому
ОИ. Кыргызстанец Евгений Тимофеев занимает 49-е место на турнире по слалому
Дизайнер — или юморист, или извращенец. В Сети высмеяли форму конькобежцев США
Тест. Знаете ли вы историю выступлений Кыргызстана на Олимпиадах?
Как подрались две команды. Бразильский судья выгнал с поля девять футболистов
Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду
Спортивный календарь с 19 по 25 февраля
Кыргызстанский горнолыжник Евгений Тимофеев занял 63-е место на Олимпиаде
Кыргызстанец Евгений Тимофеев идет 72-м на турнире по горным лыжам на Олимпиаде
Популярные новости
Дети Рамзана Кадырова ответили вызвавшему их&nbsp;на&nbsp;бой 10-летнему казахстанцу Дети Рамзана Кадырова ответили вызвавшему их на бой 10-летнему казахстанцу
Дизайнер&nbsp;&mdash; или юморист, или извращенец. В&nbsp;Сети высмеяли форму конькобежцев США Дизайнер — или юморист, или извращенец. В Сети высмеяли форму конькобежцев США
Евгений Тимофеев показал один из&nbsp;лучших результатов&nbsp;КР в&nbsp;истории зимних Олимпиад Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад
Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду
Бизнес
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества