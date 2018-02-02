Два кыргызстанца вышли в лидеры мирового рейтинга борьбы

Два кыргызстанца вышли в лидеры мирового рейтинга греко-римской борьбы. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы, опубликовавший первый в 2018-м список лучших спортсменов мира.

В рейтинге 10 весовых категорий. В каждой по шесть ведущих борцов.

В весе 60 килограммов первое место занимает Каныбек Жолчубеков, а Рустам Тейишов идет шестым. В категории 63 килограмма лидирует Калы Сулайманов, Урмат Аматов занимает четвертое место. В весе 87 килограммов Самат Ширдаков расположился на пятой строчке.

Отметим, в январе Жолчубеков и Сулайманов выиграли крупный турнир в Иране.

Один из главных стартов сезона-2018, чемпионат Азии, пройдет c 27 февраля по 4 марта в Бишкеке.