Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с Присциллой Качоейрой

Видео открытой тренировки Валентины Шевченко перед боем с бразильянкой Присциллой Качоейрой опубликовали на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

семирная бойцовская организация представила официальный проморолик предстоящего боя. в октагоне Белема. Кроме того, в

Отметим, бой состоится уже завтра, 3 февраля в

В тайском боксе Валентина Шевченко выиграла все, что реально для спортсменки ее категории, и завоевала популярность во многих странах. В конце 2015-го успешно дебютировала в UFC (ведущей мировой организации по смешанным единоборствам) и за короткий срок влюбила в себя армию болельщиков по всему миру. Она идет первой в рейтинге в весовой категории 61,2 килограмма.

Отметим, Валентина Шевченко также творчески развита. 16 января видео с рисунками многократной чемпионки мира по различным стилям единоборств опубликовала в Facebook ее сестра 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF Антонина Шевченко.