В Кыргызстане назвали лучших волейболистов года

В Кыргызстане назвали лучших волейболистов 2017 года. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Среди мужчин лучшим признан Жамал Мусаев. В 2017-м он в составе национальной сборной стал чемпионом Азии и признан лучшим связующим ЧА. В составе клуба EREM он впервые в карьере выиграл чемпионат КР.

Среди женщин лучшей стала Алтынай Самат кызы. Она в 2017-м в составе сборной завоевала «бронзу» Исламских игр солидарности, а также стала бронзовым призером чемпионата КР по пляжному волейболу.

Церемония награждения лучших прошла в Бишкеке на открытии очередного чемпионата республики.