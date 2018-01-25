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Спорт

В Кыргызстане назвали лучших волейболистов года

В Кыргызстане назвали лучших волейболистов 2017 года. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Среди мужчин лучшим признан Жамал Мусаев. В 2017-м он в составе национальной сборной стал чемпионом Азии и признан лучшим связующим ЧА. В составе клуба EREM он впервые в карьере выиграл чемпионат КР.

Среди женщин лучшей стала Алтынай Самат кызы. Она в 2017-м в составе сборной завоевала «бронзу» Исламских игр солидарности, а также стала бронзовым призером чемпионата КР по пляжному волейболу.

Церемония награждения лучших прошла в Бишкеке на открытии очередного чемпионата республики.
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