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Спорт

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Казахстана по легкой атлетике

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Казахстана по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования начались в городе Усть-Каменогорске. В первый день представители КР завоевали по две золотые и бронзовые награды.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Кыргызстанцы-призеры чемпионата Казахстана по легкой атлетике

Среди женщин Анна Буланова взяла «золото» в прыжках в длину и «бронзу» на дистанции 60 метров. Среди мужчин Мусулман Джоламанов победил в беге на 1500 метров, а Джамалдин Мусаев стал третьим в забеге на 60 метров.
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