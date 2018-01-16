Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Казахстана по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования начались в городе Усть-Каменогорске. В первый день представители КР завоевали по две золотые и бронзовые награды.

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанцы-призеры чемпионата Казахстана по легкой атлетике

Среди женщин Анна Буланова взяла «золото» в прыжках в длину и «бронзу» на дистанции 60 метров. Среди мужчин Мусулман Джоламанов победил в беге на 1500 метров, а Джамалдин Мусаев стал третьим в забеге на 60 метров.