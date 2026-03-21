Чемпионат мира по легкой атлетике 2030 года пройдет в Казахстане

Совет World Athletics (Всемирной ассоциации легкой атлетики) выбрал штат Одиша в Индии и Астану в Казахстане в качестве мест проведения чемпионатов мира по легкой атлетике в закрытом помещении в 2028 и 2030 годах соответственно, передает Kazinform.

Города-хозяева предстоящих мировых первенств 2028 и 2030 годов в закрытых помещениях объявлены во время 240-го заседания Совета World Athletics, состоявшегося в польском Торуне накануне чемпионата мира по легкой атлетике — 2026.

Отмечено, что решения о городах-организаторах мировых первенств 2028 и 2030 годов отражают стратегию Всемирной легкоатлетической ассоциации по проведению крупных мероприятий на развивающихся рынках.

Присуждение Казахстану права проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2030 году позволит этому виду спорта выйти на новые рынки. Астана принимала чемпионат Азии в помещении в 2023-м, а также этапы мирового тура по легкой атлетике в помещении Gold в 2024 и 2025 годах.