Спорт

Чемпионат мира по легкой атлетике 2030 года пройдет в Казахстане

Совет World Athletics (Всемирной ассоциации легкой атлетики) выбрал штат Одиша в Индии и Астану в Казахстане в качестве мест проведения чемпионатов мира по легкой атлетике в закрытом помещении в 2028 и 2030 годах соответственно, передает Kazinform.

Города-хозяева предстоящих мировых первенств 2028 и 2030 годов в закрытых помещениях объявлены во время 240-го заседания Совета World Athletics, состоявшегося в польском Торуне накануне чемпионата мира по легкой атлетике — 2026.

Отмечено, что решения о городах-организаторах мировых первенств 2028 и 2030 годов отражают стратегию Всемирной легкоатлетической ассоциации по проведению крупных мероприятий на развивающихся рынках.

Присуждение Казахстану права проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2030 году позволит этому виду спорта выйти на новые рынки. Астана принимала чемпионат Азии в помещении в 2023-м, а также этапы мирового тура по легкой атлетике в помещении Gold в 2024 и 2025 годах.
Материалы по теме
Легкоатлеты из Кыргызстана успешно выступили на турнире в Алматы
Легкая атлетика. Когда в Кыргызстане вспомнят о королеве спорта
Две медали выиграли кыргызстанцы на международном турнире по легкой атлетике
Теперь вне подозрений. World Athletics исключила Кыргызстан из списка наблюдения
Дисквалификация на Алматинском марафоне. Кыргызская сторона протест не подавала
Легкоатлеты из Кыргызстана завоевали медали в Ташкенте
Илью Тяпкина убрали из списка участников Олимпиады. Почему, он не знает
Чемпионат Центральной Азии по легкой атлетике. У кыргызстанцев четыре медали
Футзал, дзюдо и бильярд. Соревнования с участием кыргызстанцев
Якутский скульптор запечатлел во льду победу легкоатлетки Сарданы Трофимовой
Игрока &laquo;Зенита&raquo; Сердара Азмуна исключили из&nbsp;сборной Ирана и&nbsp;назвали предателем Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по боксу
В&nbsp;Баткенской области прошел турнир по&nbsp;киберспорту среди военнослужащих В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих
Сборная Кыргызстана по&nbsp;вольной борьбе выступит на&nbsp;турнире в&nbsp;Армении Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступит на турнире в Армении
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
