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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли два «золота» в Алматы

Кыргызстанцы выиграли два «золота» на чемпионате города Алматы по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщили в клубе «Стронг».

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За победу боролись 270 спортсменов, в том числе восемь кыргызстанцев. «Награды высшего достоинства в своих категориях завоевали Елизавета Шнейдер и Тимур Якубов. Серебряными призерами стали Ринат Якубов, Милана Кудайбердиева, Полина Горьковая, Ильхами Абдимиталиев и Эмин Мавалин. Интересно, что Мавалин в финале дрался с Тимуром Якубовым, — отметили в клубе. — Золотых наград у нас могло быть больше, если бы судейство было компетентнее».

«Теперь готовимся к чемпионату Азии, который пройдет в мае 2018 года в Монголии», — добавили в клубе.
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