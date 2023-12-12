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Спорт

Кыргызстанцы выиграли международный турнир по таэквондо ITF

В Бишкеке завершился международный турнир по таэквондо ITF RAMIS CUP 2023. Об этом 24.kg сообщил главный судья Федерации оригинального тхэквондо ITF Кутманбек Мукашев.

По его словам, на турнир съехали больше 700 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Соревнования проходили в четырех дисциплинах: личный спарринг, личный туль, командный спарринг и командный туль во всех возрастных категориях от 5 до 39 лет.

Кыргызстан занял первое место, Казахстан — второе, Узбекистан — третье.

Турнир RAMIS CUP стал ежегодным и посвящен памяти мастера спорта Кыргызстана Рамису Чынгышпаеву.

Ссылка: https://24.kg/sport/282097/
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