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Спорт

В Бишкеке прошел турнир по тхэквондо ITF с участием более 500 спортсменов

В Бишкеке прошел турнир по тхэквондо ITF с участием более 500 спортсменов от 5 до 18 лет. Об этом 24.kg сообщили в федерации этого вида спорта.

По ее данным, участники приехали из Оша, Балыкчи, Таласа, Канта, Новопокровки, Шопокова и Сокулукского района. Спортсмены соревновались в различных дисциплинах, включая личные техники и командные спарринги.

Главная цель проведения чемпионата заключалась в выборе талантливых тхэквондистов, которые представят Кыргызстан на предстоящем чемпионате мира в Астане.

«Турнир по тхэквондо ITF в КР стал не только праздником спорта, но и подтверждением растущей популярности этой дисциплины в стране. Он также служит важным катализатором для развития молодежного спорта и формирования здорового образа жизни среди молодежи», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/266283/
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