Трамплин для чемпионов: в Бишкеке прошел Кубок надежды по таэквондо ITF

Международный турнир «Кубок надежды» — одно из самых ярких и ожидаемых событий в отечественном таэквондо ITF. Традиционно проводится в декабре, знаменуя окончание сезона. Очередной розыгрыш посетил корреспондент ИА «24.kg».

За победу боролись около 170 бойцов из Бишкека, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из Алматы. Самым юным спортсменам четыре года. Минимальный вес — 18 килограммов. Видеть в деле таких крох прежде не приходилось. Дрались бесстрашно, компенсируя нехватку опыта азартом.

Фото Фото ИА «24.kg». Эпизод международного турнира «Кубок надежды» по таэквондо ITF

В Кыргызстане несколько спортивных объединений, культивирующих таэквондо. Данный турнир — детище федерации, которую возглавляет Олег Лим. Федерация живет не одним лишь Кубком надежды. В 2016-м ее представители преуспели на мировом и азиатском первенствах, в 2017-м выиграли ряд зарубежных турниров, а один боец выступил на ЧМ, проходившем... в Северной Корее.

Кубок надежды зародился в 1995-м в Санкт-Петербурге, когда я там работал. В Бишкеке же проводим его 17-й год. Назвали так турнир, потому что участвуют в основном начинающие спортсмены. Все наши именитые таэквондисты в свое время через него прошли. Олег Лим

— Есть проблемы в плане развития таэквондо в Кыргызстане?

— Проблемы появляются, когда не работаешь. А если работать, их нет. Мы не жалуемся! — отметил Олег Лим.

Самыми бескомпромиссными были девушки, раз за разом обрушивавшие друг на друга град тумаков. Две участницы, к примеру, синхронно ударили друг друга по ногам и скорчились от боли. Возникла небольшая пауза. Но едва поединок возобновился, спортсменки как ни в чем не бывало бросились в атаку. Хотя вполне могли дождаться конца раунда, отсидевшись в обороне.





Примечательным получилось выступление Миланы Кудайбердиевой. Некоторые участницы были заметно крупнее, но она не тушевалась: превосходила их в скорости, технике и тактике.

Наносила разящие удары ногами, уклонялась от нападок соперниц и стала абсолютной чемпионкой. Оказалось, ей всего 14 лет. Таэквондо занимается четыре года у тренера Юрия Тена. В секцию отдал папа.

«Другие виды больше подходят для мужчин. А таэквондо хорошо для девочек. У меня, например, лишь вначале удары были корявыми. Больше всего нравится бить ногой с разворота, — сказала ИА «24.kg» Милана Кудайбердиева. — Выигрывала чемпионат Азии, чемпионат Кыргызстана, соревнования в Казахстане... Сейчас занимаюсь для удовольствия. Впоследствии хочу поехать на ЧМ».

Парни действовали хладнокровнее девушек. Удары наносили реже, но мощнее. Хотя и у них задора было хоть отбавляй. Двое в пылу борьбы так увлеклись, что едва не сшибли судейский столик, стоявший довольно далеко от даянга (татами).





Замечаем известного тренера Сергея Фаустова.

«Лет пять не выставлял свою команду на этот турнир. Когда-то она брала на нем главный приз! — сказал он ИА «24.kg». — В этот раз выступают 11 учеников. Конкуренция хорошая, многих противников знаю. Результатами доволен. Вижу, где надо подучиться и что исправить в работе детишек».

Фото Фото ИА «24.kg». Эпизод международного турнира «Кубок надежды» по таэквондо ITF

А вот тренер Алмат Сейдапасов из алматинского клуба «Легион».

«Приезжаем к вам каждый год — на чемпионат и Кубок Кыргызстана, и на данный турнир. Привезли 13 таэквондистов 7-13 лет, — сообщил он. — Соперники крепкие, особенно из команды «Стронг» (Бишкек)».

Именно «Стронг» тренера Юрия Тена стал лучшим в командном зачете. На втором месте сборная Алматы. На третьем — команда с Иссык-Куля (тренер Нурдин Каимов).

В личном зачете в своих категориях отличились Никита Цой, Дмитрий Шлей, Полина Горьковая, Ринат Якубов и другие. Всего разыграно 88 комплектов наград.