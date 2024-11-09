00:00
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Кыргызстанцы завоевали 4 золотые медали на Кубке мира по таэквондо в Ташкенте

На кубке мира по таэквондо ITF четыре отечественных спортсмена из города Ош стали золотыми призерами среди молодежи. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.


Спортивное мероприятие проходило в городе Ташкенте с 2 по 8 ноября. В составе национальной сборной команды Кыргызстана участвовали 13 спортсменов из Оша. Из них четыре спортсмена завоевали золотые медали, трое — серебряные, двое — бронзовые. Помимо этого, трое спортсменов заняли вторые места в командных спаррингах в составе сборной.

Всего в турнире участвовали 1 тысяча 200 спортсменов из 34 стран мира. Соревнования проводили в дисциплинах «формальный комплекс», «формальный комплекс — группа», «весовая категория», «спарринг — командные соревнования».

Сборная команда из Кыргызстана в общекомандном зачете заняла третье место. Помимо этого, тренер из города Оша Фаррух Садыков в качестве судьи международного класса принял активное участие в обслуживании соревнований на данном Кубке мира.

Список спортсменов, занявших призовые места на Кубке мира по таэквондо ITF:

— 1-е место – Адиль Азимов (до 35 кг) в возрастной категории 10-11 лет;
— 1-е место – Кудайназар Карашев (до 50 кг ) в возрастной категории 12-13 лет;
— 1-е место – Ясин Муйдинов (до 35 кг) в возрастной категории 12-13 лет;
— 1-е место – Каныкей Калибекова (до 46 кг) в возрастной категории 16-17 лет;
— 2-е место – Умарали Эрмаматов (до 45 кг) в возрастной категории 12-13 лет;
— 2-е место – Сафина Джамалова (38+ кг) в возрастной категории 8-9 лет;
— 2-е место – Нагима Курманбекова (до 55 кг) в возрастной категории 14-15 лет;
— 3-е место – Аймина Тургуналиева (до 46 кг ) в возрастной категории 16-17лет;
— 3-е место – Алихан Абдисаламов (до 40 кг) в возрастной категории 12-13 лет.
— Медина Базанова и Аймина Тургуналиева в возрастной категории 16-17 лет в командном спарринге в составе сборной заняли 2-е место.
— Кудайназар Карашев занял 2-е место в командном спарринге в весовой категории 12-13 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/310628/
просмотров: 5875
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF
Шесть золотых медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по таэквондо
Кыргызстанцы выиграли международный турнир по таэквондо ITF
Кыргызстанцы успешно выступили на турнире по кикбоксингу и таэквондо в Москве
Кыргызстанцы стали призерами чемпионата мира по тхэквондо ITF в Астане
В Бишкеке прошел турнир по тхэквондо ITF с участием более 500 спортсменов
Кыргызстанцы выиграли восемь золотых медалей на чемпионате ЦА по тхэквон-до ITF
В городе Ош прошел Кубок Кыргызстана по тхэквон-до ITF
Двое кыргызстанцев выиграли турнир по тхэквон-до ITF на Иссык-Куле
В Бишкеке прошел чемпионат и первенство страны по тхэквон-до ITF
Популярные новости
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Две медали на&nbsp;международном турнире в&nbsp;Китае завоевали кыргызстанские бегуны Две медали на международном турнире в Китае завоевали кыргызстанские бегуны
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов