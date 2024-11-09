Кыргызстанцы завоевали 4 золотые медали на Кубке мира по таэквондо в Ташкенте

На кубке мира по таэквондо ITF четыре отечественных спортсмена из города Ош стали золотыми призерами среди молодежи. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.



Спортивное мероприятие проходило в городе Ташкенте с 2 по 8 ноября. В составе национальной сборной команды Кыргызстана участвовали 13 спортсменов из Оша. Из них четыре спортсмена завоевали золотые медали, трое — серебряные, двое — бронзовые. Помимо этого, трое спортсменов заняли вторые места в командных спаррингах в составе сборной.

Всего в турнире участвовали 1 тысяча 200 спортсменов из 34 стран мира. Соревнования проводили в дисциплинах «формальный комплекс», «формальный комплекс — группа», «весовая категория», «спарринг — командные соревнования».

Сборная команда из Кыргызстана в общекомандном зачете заняла третье место. Помимо этого, тренер из города Оша Фаррух Садыков в качестве судьи международного класса принял активное участие в обслуживании соревнований на данном Кубке мира.

Список спортсменов, занявших призовые места на Кубке мира по таэквондо ITF:

— 1-е место – Адиль Азимов (до 35 кг) в возрастной категории 10-11 лет;

— 1-е место – Кудайназар Карашев (до 50 кг ) в возрастной категории 12-13 лет;

— 1-е место – Ясин Муйдинов (до 35 кг) в возрастной категории 12-13 лет;

— 1-е место – Каныкей Калибекова (до 46 кг) в возрастной категории 16-17 лет;

— 2-е место – Умарали Эрмаматов (до 45 кг) в возрастной категории 12-13 лет;

— 2-е место – Сафина Джамалова (38+ кг) в возрастной категории 8-9 лет;

— 2-е место – Нагима Курманбекова (до 55 кг) в возрастной категории 14-15 лет;

— 3-е место – Аймина Тургуналиева (до 46 кг ) в возрастной категории 16-17лет;

— 3-е место – Алихан Абдисаламов (до 40 кг) в возрастной категории 12-13 лет.

— Медина Базанова и Аймина Тургуналиева в возрастной категории 16-17 лет в командном спарринге в составе сборной заняли 2-е место.

— Кудайназар Карашев занял 2-е место в командном спарринге в весовой категории 12-13 лет.