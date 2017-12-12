Кыргызстанец выиграл кубок на чемпионате мира по карате

Кыргызстанец Артем Носарев выиграл кубок за волю к победе на чемпионате мира по карате кекушинкай KWU. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Сергей Шевченко (Федерация KWF).

ЧМ проходил в городе Екатеринбурге (Россия). Участвовали более 240 бойцов из 48 стран. Носарев выступал в весовой категории до 65 килограммов. «Он провел четыре боя: три выиграл и один уступил. В итоговом протоколе стал пятым. Бился отлично, и организаторы оценили это, отметив его в номинации «За волю к победе». В принципе, результатом я доволен. Артему всего 19 лет, и у него большой потенциал. Думаю, на следующем ЧМ выиграет золотую медаль», - сказал Сергей Шевченко.

«В составе нашей команды также выступил Асылбек уулу Арсланбек. Он тоже смотрелся достойно. В первом круге победил, а во втором проиграл», - добавил тренер.