У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по карате

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире Barys Cup по карате кекушинкай. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

Турнир прошел в Кордае с участием 200 бойцов из Казахстана, КР, России и Узбекистана. «Нашу федерацию представляли девять спортсменов. В их активе по три золотые и серебряные награды и одна бронзовая», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Чемпионами в своих категориях стали Диана Алисултанова, Баэль Шерматов и Рамазан Каниметов. Орозбек уулу Шамиль, Нурмахамад Каниметов и Александр Шевченко заняли второе место. Тимур Жусуев — третий.

«В ноябре пройдет чемпионат Бишкека и Кыргызстана. В декабре — чемпионат мира», — добавил глава федерации.