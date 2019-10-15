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Спорт

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по карате

Фото Федерации кекушинкай карате KWF КР. Кыргызстанцы на турнире по карате в Кордае

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире Barys Cup по карате кекушинкай. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

Турнир прошел в Кордае с участием 200 бойцов из Казахстана, КР, России и Узбекистана. «Нашу федерацию представляли девять спортсменов. В их активе по три золотые и серебряные награды и одна бронзовая», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Чемпионами в своих категориях стали Диана Алисултанова, Баэль Шерматов и Рамазан Каниметов. Орозбек уулу Шамиль, Нурмахамад Каниметов и Александр Шевченко заняли второе место. Тимур Жусуев — третий.

«В ноябре пройдет чемпионат Бишкека и Кыргызстана. В декабре — чемпионат мира», — добавил глава федерации.
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