Каратисты из Кыргызстана победили на крупном турнире в Казахстане

Фото Федерации кекушинкай карате KWF КР. Каратисты из Кыргызстана на турнире в Алматы

Кыргызстанцы победили на международном турнире Kazakhstan Open — 2019 по карате кекушинкай. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

Турнир прошел в Алматы с участием 300 бойцов из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представляла команда из пяти спортсменов под руководством наставника Сергея Шевченко.

Айдай Мантилахун (возрастная группа 16-17 лет, весовая категория 55 кг) и Шамиль Орозбек (14-15 лет, 45 кг) стали чемпионами, а Александр Шевченко (8-9 лет, 30 кг) — бронзовым призером.

«В январе в Алматы пройдет еще один интересный турнир. Хотим повезти туда большую команду», — добавил глава федерации.