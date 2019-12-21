12:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Каратисты из Кыргызстана победили на крупном турнире в Казахстане

Фото Федерации кекушинкай карате KWF КР. Каратисты из Кыргызстана на турнире в Алматы

Кыргызстанцы победили на международном турнире Kazakhstan Open — 2019 по карате кекушинкай. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

Турнир прошел в Алматы с участием 300 бойцов из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Нашу страну представляла команда из пяти спортсменов под руководством наставника Сергея Шевченко.

Айдай Мантилахун (возрастная группа 16-17 лет, весовая категория 55 кг) и Шамиль Орозбек (14-15 лет, 45 кг) стали чемпионами, а Александр Шевченко (8-9 лет, 30 кг) — бронзовым призером.

«В январе в Алматы пройдет еще один интересный турнир. Хотим повезти туда большую команду», — добавил глава федерации.
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по карате
Чемпион по карате: Чтобы не засудили, всегда стремлюсь выиграть нокаутом
Кыргызстанцы победили на турнире по каратэ в Казахстане
Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на турнире по каратэ в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана завоевали пять медалей в Казахстане
Кыргызстанцы выиграли четыре золотые медали на турнире по карате в Алматы
Кыргызстанец победил на международном турнире по карате
Каратисты из Кыргызстана завоевали три «золота» в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана выиграли две медали на чемпионате мира
Кыргызстанка завоевала «бронзу» на чемпионате мира по карате
Популярные новости
Прекрасная белорусская &laquo;уралочка&raquo;: ради нее фанаты рвутся на&nbsp;волейбол Прекрасная белорусская «уралочка»: ради нее фанаты рвутся на волейбол
Российские хоккеистки разделись ради новогоднего календаря Российские хоккеистки разделись ради новогоднего календаря
Боец UFC Антонина Шевченко получила лицензию частного пилота Боец UFC Антонина Шевченко получила лицензию частного пилота
Гонщики из&nbsp;Кыргызстана триумфально выступили в&nbsp;Алматы Гонщики из Кыргызстана триумфально выступили в Алматы
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
21 декабря, суббота
12:06
Каратисты из Кыргызстана победили на крупном турнире в Казахстане Каратисты из Кыргызстана победили на крупном турнире в ...
12:02
Офицера Погранслужбы, ранившего контрактника, отпустили под домашний арест
11:53
Военная прокуратура сообщила, зачем вызвали на допрос адвоката Асель Кодурановой
11:44
В Кыргызстане утвердили правила проведения платежей по QR-коду
11:19
Прокуратура обвинила адвокатов Атамбаева в попытке искажения обстоятельств дела