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Спорт

На Олимпиаде-2018 Кыргызстан будет представлен в двух видах спорта

На зимней Олимпиаде-2018 Кыргызстан будет представлен в двух видах спорта. Об этом сообщил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов на встрече с послом Южной Кореи в КР Джонг Бенг Ху и консулом Ю Менг Су.

Стороны обсудили вопросы подготовки наших атлетов к ОИ, которые пройдут 9-25 февраля в городе Пхенчхане (Южная Корея). Канат Аманкулов отметил, что кыргызстанцы выступят там на соревнованиях по горнолыжному спорту и биатлону. По горным лыжам лицензию уже получил Евгений Тимофеев.

Как сообщается, кыргызстанцы усиленно готовятся к ОИ: горнолыжники проходят учебно-тренировочные сборы в Швейцарии и Австрии, а биатлонисты – в России.

Посол выразил готовность оказать любую помощь в подготовке спортсменов.
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