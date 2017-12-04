В Бишкеке провели первенство города по таэквондо WT

В Бишкеке 2 и 3 декабря прошло первенство города по таэквондо WT. Об этом сообщил президент академии данного вида спорта КР Убайдула Тохтурбаев.

За победу боролись 135 спортсменов из Бишкека и Алматы. Разыграно 15 комплектов наград в трех возрастных группах. Среди спортсменов 2008-2009 годов рождения в своих весовых категориях первенствовали Мухамедумар Запипбеков, Барс-Бек Жамшитов, Билал Исаев, Никита Бердников и Николай Петухов.

Среди таэквондистов 2006-2007 годов рождения лучшими стали Ислам Сейдибакасов, Амир Мусалыев, Алихан Курбанов и Александра Караульных.

Среди бойцов 2003-2005 годов рождения отличились Темирлан Тлеулес, Амирлан Алимханов, Кристина Дементьева, Илим Дуйшонов, Даниель Пак и Бек Абдилакимов.

«На открытии турнира воспитанники академии представили показательное выступление», — добавил Убайдула Тохтурбаев.