Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли в Алматы. За победу боролись около 600 спортсменов из Казахстана и КР. Медали разыгрывались среди детей и кадетов в двух категориях: продвинутые и начинающие.

Нашу страну представляли 15 таэквондистов под руководством тренеров Азимжана Таджибаева и Дмитрия Ли. Богдан Пягай, Сахиба Софиева, Алишер Рыспаев, Олжобай Садыров и Ризат Акбаров стали чемпионами. Раиль Кутанов, Элнур Ерешеев и Илья Килкюс выиграли серебро. Бронзу взяли Назар Дженишбеков, Даниель Шаршеев, Актан Жунушов, Нурхан Самидинов и Майсалбек Мамажусупов.

«В настоящее время наши взрослые спортсмены готовятся к отборочному турниру на Олимпийские игры», — добавили в ассоциации.