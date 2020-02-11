09:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли в Алматы. За победу боролись около 600 спортсменов из Казахстана и КР. Медали разыгрывались среди детей и кадетов в двух категориях: продвинутые и начинающие.

Нашу страну представляли 15 таэквондистов под руководством тренеров Азимжана Таджибаева и Дмитрия Ли. Богдан Пягай, Сахиба Софиева, Алишер Рыспаев, Олжобай Садыров и Ризат Акбаров стали чемпионами. Раиль Кутанов, Элнур Ерешеев и Илья Килкюс выиграли серебро. Бронзу взяли Назар Дженишбеков, Даниель Шаршеев, Актан Жунушов, Нурхан Самидинов и Майсалбек Мамажусупов.

«В настоящее время наши взрослые спортсмены готовятся к отборочному турниру на Олимпийские игры», — добавили в ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/sport/143205/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В Корее турнир по таэквондо превратили в видеоигру
Красота и адреналин. В Бишкеке провели крупный турнир по таэквондо
Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по таэквондо
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли три медали в Казахстане
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей на чемпионате Кореи
В Бишкеке определились лучшие таэквондисты города
У кыргызстанцев 16 медалей на международном турнире по таэквондо WT
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 15 золотых медалей в Алматы
Удары в прыжке и с разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по таэквондо
Праздник удался: таэквондисты Бишкека сразились за титул сильнейшего
Популярные новости
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в&nbsp;третий раз защитила титул чемпионки UFC Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Восходящая звезда муай тай после тренировок зубрит физику и&nbsp;алгебру Восходящая звезда муай тай после тренировок зубрит физику и алгебру
АФК сурово наказала туркменский клуб за&nbsp;срыв игры с&nbsp;кочкор-атинским &laquo;Нефтчи&raquo; АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»
Кыргызстанец занял третье место на&nbsp;соревнованиях Ironman по&nbsp;триатлону в&nbsp;ОАЭ Кыргызстанец занял третье место на соревнованиях Ironman по триатлону в ОАЭ
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Прошедший снег немного очистил воздух Загрязнение воздуха в Бишкеке. Прошедший снег немного о...
08:55
Кыргызстанец стал чемпионом Кореи по армрестлингу
08:41
Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо
08:27
Жители Токмака обвиняют суд в продажности. Комментарии Чуйского областного суда
08:18
Конфликт в Казахстане. Пострадавших беженцев выписали из больниц