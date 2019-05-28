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Спорт

В Бишкеке определились лучшие таэквондисты города

Фото Убайдулы Тохтурбаева. Эпизод чемпионата Бишкека по таэквондо WT

В Бишкеке провели открытый чемпионат города по таэквондо WT. Об этом сообщила академия данного вида спорта КР.

В состязаниях участвовали 300 бойцов из столицы, Токмака, Оша, Кызыл-Кии и Казахстана. Разыгрывались 23 комплекта наград среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Среди кадетов в своих весовых категориях победили Нурхан Самидинов, Руслан Айсатжанов, Бексултан Токтоназаров, Элнур Ерешеев, Бекзат Акматалиев и Аделина Байдаулетова. Среди юниоров отличились Айдин Алтыбаев, Бакыт уулу Султанбек, Иман Кенжебаев и Кристина Дементьева.

«Турнир прошел на хорошем уровне: его обслуживали судьи национальной и международной категорий, использовалось оборудование мирового стандарта, — отметили в академии. — Летом планируем выступить на чемпионате Азии среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и чемпионате мира среди кадетов».
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