В Бишкеке определились лучшие таэквондисты города

В Бишкеке провели открытый чемпионат города по таэквондо WT. Об этом сообщила академия данного вида спорта КР.

В состязаниях участвовали 300 бойцов из столицы, Токмака, Оша, Кызыл-Кии и Казахстана. Разыгрывались 23 комплекта наград среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Среди кадетов в своих весовых категориях победили Нурхан Самидинов, Руслан Айсатжанов, Бексултан Токтоназаров, Элнур Ерешеев, Бекзат Акматалиев и Аделина Байдаулетова. Среди юниоров отличились Айдин Алтыбаев, Бакыт уулу Султанбек, Иман Кенжебаев и Кристина Дементьева.

«Турнир прошел на хорошем уровне: его обслуживали судьи национальной и международной категорий, использовалось оборудование мирового стандарта, — отметили в академии. — Летом планируем выступить на чемпионате Азии среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и чемпионате мира среди кадетов».