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Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по таэквондо

Фото Ассоциации таэквондо WT Кыргызстана. Алихан Сыдыков (справа) — бронзовый призер турнира «Женис» по таэквондо WT

Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире «Женис» по таэквондо WT. Об этом 24.kg сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Алматы. Участвовали около 900 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Нашу страну представляли четыре таэквондиста из клуба «Лидер» под руководством наставника Дмитрия Ли.

Три наших бойца провели по два боя и на пьедестал почета не попали. А вот Алихан Сыдыков в своей категории занял третье место. Он одолел трех соперников и уступил лишь действующему чемпиону РК.
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