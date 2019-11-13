Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по таэквондо

Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире «Женис» по таэквондо WT. Об этом 24.kg сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Алматы. Участвовали около 900 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Нашу страну представляли четыре таэквондиста из клуба «Лидер» под руководством наставника Дмитрия Ли.

Три наших бойца провели по два боя и на пьедестал почета не попали. А вот Алихан Сыдыков в своей категории занял третье место. Он одолел трех соперников и уступил лишь действующему чемпиону РК.