Из таэквондиста в кикбоксеры. Адилхан Абдрахимов о карьере бойца и тренера

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов (сверху) на показательном выступлении на одном из турниров

Адилхан Абдрахимов в юности был сильнейшим таэквондистом Кыргызстана. Рано начав тренерскую карьеру, ушел из спорта. Вернулся через пять лет и вскоре взял серебро на чемпионате мира по... кикбоксингу.

Кто помог ему освоить новый вид, зачем он с подопечными зубрит таблицу умножения и носит их школьным учителям шоколадки, кем гордится и о чем жалеет, 25-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

Молодой, горячий

— Откуда у вас любовь к единоборствам?

— От отца-боксера. У нас большая семья, и всех детей он приобщил к боевым искусствам. В пять лет я познакомился с ударной и борцовской техникой. Когда был в четвертом классе, к нам в школу пришел тренер по таэквондо WT Валерий Тен. Я записался в его секцию.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов демонстрирует навыки

— Как сложилась ваша карьера в таэквондо?

— Входил в сборные Бишкека и Кыргызстана и часто ездил на турниры в Казахстан. Первый проиграл. Это раззадорило. Дальше только побеждал. Был чемпионом КР среди школьников, студентов и взрослых. Шесть лет параллельно ходил на дзюдо. Участвовал в соревнованиях по рукопашному бою и ММА.

В 16 лет потребовались деньги — нужно было получать высшее образование. Сидеть на шее родителей не мог — подрастали братья и сестры. Решил зарабатывать тем, что люблю, и стал тренером. Поступил в Суворовское училище. Вначале все успевал. Потом работы стало столько, что спорт пришлось оставить.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов (справа) с кубком посла Кореи. 2017 год

— Навыки бойца на улице пригождались?

— В школе постоянно попадал в передряги: обижал других, лез в драку. В училище была дедовщина. На третьем курсе меня из-за драки отчислили. После этого на улице не дерусь. О многом сожалею. Перед теми, кого обижал, извинился.

Кнутом и пряником

— Чего добились на тренерском поприще?

— Подготовил шесть мастеров спорта КР. В 2012-м, когда только начинал, возил команду в Алматы на турнир класса А «Барыс». Ребята были совсем зелеными, а противостояли им топовые спортсмены. Я не сказал, насколько важен этот турнир. Они не переживали, чувствовали себя как дома и выиграли три медали. Это был лучший в истории результат нашей ассоциации на данных соревнованиях. В 2015-2018 годах мои воспитанники составляли костяк сборной КР.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов (внизу в центре) и его ученики

Сейчас я старший тренер в клубе Sun City. У меня около 100 подопечных. В основном им 10-11 лет. Наград у них уже больше, чем у меня. Самый титулованный — младший брат Асет — серебряный призер чемпионата мира среди студентов и турнира Korea Open. Есть ученики и трех, и сорока лет. Нередко родители приводят детей и, наблюдая за их успехами, тоже начинают заниматься.

Поступил в Академию физической культуры и спорта. Хочу закрепить свой опыт дипломом.

— Нравится работа?

— Очень. Переживаю с детьми все их эмоции. Чему-то у них учусь. Некоторые приемы они делают лучше меня. Иногда прошу их выполнить в бою то, чего сам не умею. И у них получается. Глядя на них, вспоминаю, каким когда-то был бесстрашным. С возрастом появляются сомнения. Дети же страха не знают и готовы на все.

В работе использую метод кнута и пряника. У детей меняется характер. Одни, взрослея, замыкаются в себе и перестают общаться. Другие, наоборот, слишком раскрепощаются. У мальчиков появляются вредные привычки, плохие компании, у девочек — свои особенности. У некоторых зависимость от смартфона. С чем возможно, борюсь.

Когда просят, помогаю подопечным решать проблемы в семье и школе. Бывало, знакомые учителя звонили и возмущались: «Что ты делаешь с детьми? Они такие же, как ты!» Покупал им сладости и договаривался, чтобы простили ребят. А тем потом напоминал о правилах поведения и уважении к окружающим. С дошколятами учил таблицу умножения, прописи и дни недели.

На тренировках проблем нет. Используем специальную палку для наказаний. Родителей об этом предупреждаем заранее. Кое-кто сам хочет, чтобы с их детьми были пожестче. Девочки у меня как принцессы — их не наказываю. С парнями строг. Им нельзя давать спуску.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов и часть наград его команды

— О чем мечтаете?

— Чтобы ученики росли порядочными людьми. В зале у именитого украинского боксера Василия Ломаченко висит лозунг: «Чемпионом можешь ты не быть, но человеком быть обязан». Мне это нравится. А еще у тренеров есть шутка: лучше воспитать президента, чем чемпиона.

Больше, чем тренер

— Что побудило возобновить карьеру спортсмена?

— В 2018 году познакомился с Шахризой Халиловой — на тот момент четырехкратной чемпионкой мира по тайскому боксу. Общаясь с ней, понял, что соскучился по выступлениям. Занялся кикбоксингом и муай-тай, которые мне давно интересны. Шахриза стала моим тренером, а затем и любимой девушкой.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов и Шахриза Халилова на тренировке

— Эти виды сильно отличаются от таэквондо WT?

— Конечно. В таэквондо чаще всего атакуют ногами, есть защитные протекторы, удары фиксирует электроника (как в фехтовании). Кикбоксинг и муай-тай жестче. В них активно используют руки и ноги.

— Легко было освоить новые единоборства?

— Да. Единственная трудность — после такой паузы вернуться в тренировочный ритм и делать все по расписанию. Отвык уделять время себе. Спасибо Шахризе. Она меня вдохновляет и контролирует: составляет программы, отчеты и диеты, держит лапу, лечит. Однажды сказала: «Чтобы преуспеть на ринге, надо быть немного эгоистом. Шесть дней в неделю мы стараемся не отставать от соперников, а в воскресенье их обгоняем». Благодаря ей быстро развиваюсь.

С ногами у меня все в порядке, а технику рук надо подтягивать. Спаррингуюсь с опытными боксерами. В муай-тай во время клинча пригождаются навыки дзюдо. Заодно вернулся в таэквондо — в 2019-м вновь стал чемпионом КР. Это олимпийский вид. Если будет возможность, поборюсь за путевку на Игры. Занимаясь несколькими видами, расширяю кругозор и технику.

— Шахриза Халилова — строгий тренер?

— Нет. Тренировки проходят в дружелюбной атмосфере. Споры стараюсь переводить в шутку. За пределы зала их не выносим.

— Кто еще вас вдохновляет?

— Родители, младший брат Асет и друг Александр. Очень благодарен отцу. С самого начала он посещал мои турниры и морально помогал.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов (второй справа) на одном из турниров. 2018 год

В Таиланд за чемпионским поясом

— На чемпионате мира — 2019 по кикбоксингу вы стали вторым. Какие от него воспоминания?

— Он проходил в Таиланде на ежегодном фестивале единоборств. В программе было несколько чемпионатов. Шахриза стала чемпионкой мира по муай-тай (по версии WMO) и кикбоксингу (WKA). Я тоже бился под эгидой WKA — одной из старейших организаций кикбоксинга в мире. Дебютировал в этом единоборстве. Выступал с повреждением — за два месяца до ЧМ на турнире по хапкидо в КР вывихнул правое плечо. На лечение такой травмы обычно нужно полгода. Вес гонять не стал — дрался в своей категории 70 килограммов в разделе «К-1». Был самоуверенным. Соперник в финале оказался намного крупнее. Я получил повторный вывих и проиграл. Это стало для меня уроком: понял, что есть бойцы напористее, сильнее и жестче.

Расстроился и потом год пахал в зале. Порой трижды в день. Пока одна рука заживала, усиленно тренировал другую. Это дало результат. В марте мы с Шахризой вновь поехали в Таиланд. Я провел первый в карьере профессиональный бой по муай-тай. Выглядел достойно и заслуживал победу. Судьи дали ничью. Из-за начавшейся пандемии фестиваль прервали.

— Что делали во время карантина?

— Был дома. У меня там полностью оборудованный зал. Поддерживал иммунитет. Не хотел заболеть и взволновать учеников. Вел онлайн-тренировки.

— К чему сейчас готовитесь?

— К ЧМ-2021. Хочу попробовать себя в трех-четырех версиях и взять чемпионские пояса по муай-тай и кикбоксингу. Когда у нас разрешат проводить турниры, планирую заявиться на чемпионаты по кикбоксингу и боксу. Этот опыт пригодится.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов (в центре) и Шахриза Халилова на фестивале единоборств. Таиланд, 2020 год

Буду участвовать в турнирах до 35-40 лет. А держать себя в форме — всегда.

Минимум усилий — максимум эффекта

— Уважаете кого-то из зарубежных бойцов?

— Итальянца Джорджио Петросяна по прозвищу Доктор. Он считается королем кикбоксинга. Работает в стойке левши, находит слабые места оппонентов и побеждает. Хочу так же, затрачивая минимум энергии, получать максимальный результат.

— Как проводите досуг?

— Слушаю музыку, с 12 лет играю на гитаре. Нравятся лирические композиции.

Фото из личного архива. Адилхан Абдрахимов вне состязаний

— Что пожелаете молодым спортсменам?

— Ценить свое увлечение. У каждого должен быть тот, кто его поддержит, направит и полюбит таким, какой он есть. Я такого человека нашел и другим желаю.