Красота и адреналин. В Бишкеке провели крупный турнир по таэквондо

Уходящий год для наших мастеров таэквондо WT был успешным — на зарубежных турнирах они выиграли несколько десятков медалей. Апогеем сезона стал прошедший накануне турнир к пятилетию Академии таэквондо Кыргызстана.

На церемонии открытия спортсмены показали, насколько хорошо владеют приемами, разбили в щепки дюжину досок и сшибли ногами яблоки с кончика ножа. От зрелища захватывало дух.

Одна из участниц показательного выступления, 15-летняя Нурия Мукамбетова сказала 24.kg, что освоить трюки ей было не трудно. Главное — желание. «Занимаюсь таэквондо семь месяцев. Нравится, что это олимпийский вид спорта, и во время боев получаешь заряд адреналина. Это мой первый турнир. В своей категории выиграла золото», — сообщила спортсменка.

Таэквондо WT сочетает в себе зрелищность, безопасность и высокие технологии. Бойцы чаще атакуют ногами, чем руками (за это дается больше баллов), бьют с разворота. Защитная экипировка поглощает силу ударов. За судейство отвечает электронная система: в амуницию вшиты датчики, фиксирующие результативные действия.

За победу боролись 500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Их разделили на два дивизиона (начинающие и продвинутые) и несколько возрастных групп. Среди продвинутых первенствовали Ислам Сейдибакасов, Айтур Букараев, Азамат уулу Арсен, Эвелина Епифанова, Илим Дуйшонов, Жуманазар Салайдинов, Камран Нурадилов, Кристина Дементьева и другие.

Узбекистанцы были не робкого десятка и взяли пять золотых наград.

«Мы в Кыргызстане второй раз. Турнир масштабный, судейство справедливое. Все наши 23 бойца получили хорошую практику, — сказала 24.kg тренер Зарина Муратова из Бухары. — У нас недавно тоже проходил крупный турнир, и ваши таэквондисты участвовали. Будем рады, если приедут снова».

Фото 24.kg. Награды призерам турнира по таэквондо WT

Большинство медалей завоевали кыргызстанцы. Из регионов приехало несколько крепких команд. «Развиваем таэквондо с 2007 года. Хотим воспитать олимпийского чемпиона. Состязались в Казахстане, Оше, на Иссык-Куле... Сюда привезли 11 спортсменов. Ни один не остался без медали», — рассказал 24.kg тренер Александр Жигульский из Токмака.

Фото 24.kg. Эпизод турнира по таэквондо WT

Президент Академии таэквондо Кыргызстана Убайдула Тохтурбаев сообщил 24.kg, что за последние пять лет массовость этого вида в республике возросла. Открываются новые клубы. Многие бойцы стали мастерами спорта, некоторые достигли четвертого дана. «Чтобы расти дальше, хотим приобрести два даяна мирового стандарта, обновить систему судейства и отправить тренеров в Южную Корею на курсы повышения квалификации», — сказал глава академии.

Он отметил, что в КР есть другие организации, продвигающие таэквондо WT. Найти с ними общий язык порой трудно. Ситуация напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». «Лучше трудиться вместе, под одним патронажем, обмениваться спортивным опытом и выяснять отношения только на турнирах, — призвал Убайдула Тохтурбаев. — Тогда развитие пойдет быстрее».