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Спорт

Красота и адреналин. В Бишкеке провели крупный турнир по таэквондо

Уходящий год для наших мастеров таэквондо WT был успешным — на зарубежных турнирах они выиграли несколько десятков медалей. Апогеем сезона стал прошедший накануне турнир к пятилетию Академии таэквондо Кыргызстана.

На церемонии открытия спортсмены показали, насколько хорошо владеют приемами, разбили в щепки дюжину досок и сшибли ногами яблоки с кончика ножа. От зрелища захватывало дух.

Одна из участниц показательного выступления, 15-летняя Нурия Мукамбетова сказала 24.kg, что освоить трюки ей было не трудно. Главное — желание. «Занимаюсь таэквондо семь месяцев. Нравится, что это олимпийский вид спорта, и во время боев получаешь заряд адреналина. Это мой первый турнир. В своей категории выиграла золото», — сообщила спортсменка.

Таэквондо WT сочетает в себе зрелищность, безопасность и высокие технологии. Бойцы чаще атакуют ногами, чем руками (за это дается больше баллов), бьют с разворота. Защитная экипировка поглощает силу ударов. За судейство отвечает электронная система: в амуницию вшиты датчики, фиксирующие результативные действия.

За победу боролись 500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Их разделили на два дивизиона (начинающие и продвинутые) и несколько возрастных групп. Среди продвинутых первенствовали Ислам Сейдибакасов, Айтур Букараев, Азамат уулу Арсен, Эвелина Епифанова, Илим Дуйшонов, Жуманазар Салайдинов, Камран Нурадилов, Кристина Дементьева и другие.

Узбекистанцы были не робкого десятка и взяли пять золотых наград.

«Мы в Кыргызстане второй раз. Турнир масштабный, судейство справедливое. Все наши 23 бойца получили хорошую практику, — сказала 24.kg тренер Зарина Муратова из Бухары. — У нас недавно тоже проходил крупный турнир, и ваши таэквондисты участвовали. Будем рады, если приедут снова».

24.kg
Фото 24.kg. Награды призерам турнира по таэквондо WT

Большинство медалей завоевали кыргызстанцы. Из регионов приехало несколько крепких команд. «Развиваем таэквондо с 2007 года. Хотим воспитать олимпийского чемпиона. Состязались в Казахстане, Оше, на Иссык-Куле... Сюда привезли 11 спортсменов. Ни один не остался без медали», — рассказал 24.kg тренер Александр Жигульский из Токмака.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира по таэквондо WT

Президент Академии таэквондо Кыргызстана Убайдула Тохтурбаев сообщил 24.kg, что за последние пять лет массовость этого вида в республике возросла. Открываются новые клубы. Многие бойцы стали мастерами спорта, некоторые достигли четвертого дана. «Чтобы расти дальше, хотим приобрести два даяна мирового стандарта, обновить систему судейства и отправить тренеров в Южную Корею на курсы повышения квалификации», — сказал глава академии.

Он отметил, что в КР есть другие организации, продвигающие таэквондо WT. Найти с ними общий язык порой трудно. Ситуация напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». «Лучше трудиться вместе, под одним патронажем, обмениваться спортивным опытом и выяснять отношения только на турнирах, — призвал Убайдула Тохтурбаев. — Тогда развитие пойдет быстрее».
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