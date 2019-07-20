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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей на чемпионате Кореи

Фото Андрея Мымрина. Таэквондисты из Кыргызстана на открытом чемпионате Кореи

Кыргызстанцы выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Кореи по таэквондо WT. Об этом 24.kg сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Турнир прошел в городе Чхунчхоне. Участвовали более 2,5 тысячи бойцов из 60 стран. Медали разыгрывались в нескольких разделах. Все 12 представителей КР поднялись на пьедестал почета. Марат Ниязов и Бегимай Дуйшембиева взяли золото, Дастан Мукашев, Султан Максатбеков, Акылай Кожамбердиева, Адилет Абдимиталипов, Камила Мамедтохтиева и Элина Кубатбекова — серебро. Канат Урустемов, Ясин Исаков, Аяна Максатбекова и Эмир Сейдиматов стали бронзовыми призерами.

«Мы довольны результатами наших спортсменов. Они проявили силу воли и стремление к победе», — отметили в ассоциации.
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