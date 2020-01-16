В Корее турнир по таэквондо превратили в видеоигру

В Южной Корее на турнире по таэквондо использовали полоски здоровья из видеоигр. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В данном виде спорта очки считает электронная система, фиксирующая удары с помощью встроенных в экипировку датчиков. Чтобы сделать ее работу понятнее зрителям, организаторы одного из турниров вывели на экран полоски здоровья участников. В начале боя тем давалось по 100 очков. В зависимости от силы пропущенного удара определенное количество очков терялось. Побеждал спортсмен, у которого к концу боя их оставалось больше.

Многим зрителям эксперимент понравился. Пока неизвестно, будут ли еще проводиться турниры в таком формате.