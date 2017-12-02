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Спорт

Ксения Палкина заняла второе место на международном турнире по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина заняла второе место на турнире по теннису, проходящем в городе Индауре (Индия). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

В первом круге одиночного разряда Палкина одолела Дженнифер Лухам (Индия) – 6:2, 6:7, 6:3, а во втором не справилась с Чинг-Вен Хсу (Китайский Тайбэй) – 4:6, 5:7.

В парном разряде наша теннисистка играла в дуэте с Альбиной Хабибулиной (Узбекистан). На старте они победили индиек Махиту Дади Редди и Тирту Иску – 6:0, 6:1, затем были сильнее Адрижи Бисвас (Индия) и Александры Гринчишиной (Казахстан) – 6:3, 6:2. В полуфинале Палкина и Хабибулина переиграли Саи Самиту Чамарти (Индия) и Хо Чинг Ву (Гонконг) – 6:2, 2:1, отказ, а в финале уступили Дее Хердцелас (Босния и Герцеговина) и Чинг-Вен Хсу – 2:6, 1:6. 
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